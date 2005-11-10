Come spiegato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i rossoneri stanno seguendo con grande attenzione l'evoluzione di Enzo Perez, promettente centrocampista classe 2008 in forza all'Oviedo, nella Serie B spagnola. Moretto ha riferito che gli emissari del Milan sono andati a vederlo dal vivo a più riprese nelle ultime settimane e nei mesi scorsi.

Anche Espanyol, Betis e Brentford sul classe 2008: dipenderà dalle offerte

Il giocatore, che ha una clausola di rescissione e sta trovando continuità d'impiego, è finito nel mirino anche di altri club tra cui Espanyol, Betis e Brentford. L'Oviedo vorrebbe trattenere il ragazzo, ma la sua permanenza dipenderà dalle offerte in arrivo: la società spagnola è infatti consapevole di poter concludere l'operazione di mercato più importante della propria storia.