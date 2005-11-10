In diretta alla Radio di Tuttomercatoweb si è proseguito il dibattito delle ultime ore, incentrato sull'assegnazione della panchina d'oro per la stagione 2025-26. Ad essere eletto come miglior allenatore di Serie A della passata stagione è stato Cristian Chivu, ma a detta di molti il titolo lo avrebbe meritato maggiormente Cesc Fabregas. In tal senso il giornalista e grande tifoso dell'Inter Christian Recalcati non ha avuto dubbi in merito:

"Non c'è neanche da farmela questa domanda, la meritava Chivu per come è arrivato; ricordo che si parlava di quinto o sesto, mentre alla fine ha vinto sia campionato che Coppa Italia. Fabregas contro Chivu poi ha perso sempre e anche male. Lo spagnolo diventerà un bravissimo allenatore, ma guardando all'anno scorso la panchina d'oro l'ha meritata Chivu".

Entrando più nello specifico sul tema Inter, Recalcati si è poi espresso in merito proprio su alcune dichiarazioni di Chivu, il quale ha affermato di non temere nessuno in ottica scudetto:

"La Roma è sicuramente attrezzata per lottare fino alla fine, ma l'Inter ha chiaramente qualcosa in più e al massimo deve temere sé stessa. I giallorossi hanno fatto un mercato senza vendere i giocatori principali, per qualcuno è una macchina da guerra, ma nello scontro diretto non ho visto una vittoria schiacciante della Roma. I nerazzurri ovviamente non hanno già vinto lo scudetto, ma rimangono i favoriti. La Lazio è davanti, il Milan e il Como sono vicine, ma l'Inter ha qualcosa in più. Negli ultimi anni del resto quando si è vinto lo scudetto è stato per propri meriti, mentre quando lo hanno vinto altri è stato per propri demeriti".

A proposito di Como, questa sarà per la banda di Fabregas una stagione da tutto o da niente?

"È un'ottima squadra e gioca molto bene, ma probabilmente non è ancora pronta per il campionato e in Champions League, pur facendo bene, può puntare massimo agli ottavi o ai quarti".

Infine Recalcati ha "risposto" ad alcune dichiarazioni dell'ex calciatore Antonio Cassano. Il talento di Bari vecchia del resto, dopo l'ultima sconfitta dell'Italia contro il Belgio, aveva appellato la squadra azzurra come scarsa. Un pensiero non condiviso dal giornalista intervenuto nel corso del programma Maracana:

"Dopo la prima partita contro il Belgio tutti dicevano che non si poteva andare da nessuna parte. Quella dell'altro ieri è stata gran batosta, ma dieci punti in Nations League rappresentano un ottimo cammino. Abbiamo pur sempre dei giocatori che fanno titolari in Premier League. Se dobbiamo paragonarli a Maldini, Nesta ecc fermiamoci subito, ma io penso che stiamo ripartendo e che qualcosa può nascere. Vedo un'Italia che sta crescendo".