Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb per parlare dell'ottimo avvio di stagione della formazione lombarda:;

Direttore, partiamo dal vostro campionato. I numeri raccontano una stagione fin qui molto positiva: quarto posto, 25 punti conquistati e sette vittorie. Nella scorsa stagione, a fine campionato, i successi erano stati dieci in totale. Immagino che la soddisfazione sia tanta.

"La soddisfazione è sicuramente tanta. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo undici punti in più a parità di giornate disputate. È un'evoluzione importante da parte della squadra. Sapevamo, sia io sia il mister, di aver fatto un salto di qualità a livello di rosa durante il mercato, ma eravamo consapevoli anche delle diverse insidie che avrebbe presentato il campionato. Siamo convinti di stare facendo un buon percorso, ma sappiamo anche che il futuro è ancora tutto da scrivere".

L'obiettivo resta la salvezza, ma una volta raggiunta ci sarà la volontà di fare un ulteriore passo avanti? Cosa vuole diventare l'Ospitaletto?

"L'Ospitaletto vuole raggiungere il prima possibile la salvezza. È l'obiettivo di base che ci siamo posti e non dobbiamo mai perderlo di vista, perché guardare troppo lontano rischia di essere controproducente. Dobbiamo rimanere concentrati sul traguardo primario. Chiaramente siamo ambiziosi e siamo convinti che, attraverso le nostre idee e le nostre caratteristiche, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Puntiamo molto sui giovani e sui giocatori che hanno voglia di dimostrare il proprio valore. Questa è l'ambizione della società".

In estate il Girone A era stato descritto come un campionato nel quale l'Union Brescia avrebbe potuto fare la voce grossa, considerando anche la finale playoff raggiunta nella passata stagione. La realtà, però, racconta un torneo molto più equilibrato. Che idea si è fatto della corsa al vertice?

"Sicuramente il Brescia sta disputando un campionato di altissimo livello. Ha però trovato un Cittadella che ha avuto un inizio di stagione straordinario. Nelle ultime due settimane i veneti hanno attraversato un momento un po' più complicato, con due pareggi che hanno permesso al Brescia di recuperare sette punti in quattro partite. Resta il fatto che i biancazzurri stanno facendo un percorso importante, con nove vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Ci sono poi il Trento, che non ha ancora perso una partita, e il Cittadella, protagonista di una partenza impressionante. Sono squadre che stanno complicando i piani, ma sono convinto che alla lunga il valore del Brescia possa fare la differenza e permettergli di raggiungere l'obiettivo".

Ci avviciniamo al mercato di gennaio. Il lavoro di un direttore sportivo, naturalmente, prosegue durante tutto l'anno. C'è la volontà della proprietà di intervenire con qualche innesto o di soddisfare eventuali richieste dell'allenatore?

"Sicuramente qualcosa faremo, ma senza aumentare il budget a disposizione. Le eventuali entrate dovranno essere compensate dalle uscite. L'idea è intervenire per colmare una mancanza che abbiamo individuato, quella di un esterno basso, un terzino. Abbiamo già alcune idee e stiamo analizzando diverse situazioni. Per il resto valuteremo se ci saranno ragazzi che, trovando meno spazio, chiederanno di partire. In quel caso cercheremo eventualmente di sostituirli. Non vogliamo comunque stravolgere la squadra: l'intenzione è intervenire nel ruolo in cui sappiamo di avere una carenza, perché non eravamo riusciti a completare la rosa durante il mercato estivo".

Parlava di una rosa costruita puntando molto sui giovani. L'Ospitaletto ha una delle età medie più basse della Serie C. Quali sono i ragazzi sui quali inviterebbe a puntare i riflettori?

"Vorrei fare il nome di un giocatore che non è più considerato under, ma che secondo me si è consacrato definitivamente: Riccardo Nessi. È un ragazzo dominante e penso sia pronto per fare un salto di qualità a livello di squadra. Già nella scorsa stagione aveva avuto una crescita continua e quest'anno credo sia uno dei difensori più forti della categoria. Ha uno strapotere fisico che gli permette di essere dominante in entrambe le aree di rigore, come dimostrano anche i tre gol già realizzati. È veloce, rapido, un difensore moderno che è migliorato tantissimo anche nella gestione del pallone. Credo sia arrivato il momento per lui di provare a fare qualcosa in più, perché se lo merita e perché ci sono pochi difensori con le sue qualità. Poi abbiamo tanti altri ragazzi, come Gualandris e Guarneri che sono pronti a esplodere. Abbiamo davvero tanti giovani e fare il nome di qualcuno rischierebbe di penalizzare gli altri. Voglio però ribadire che Nessi, pur non essendo più un under e magari venendo considerato meno giovane, ha raggiunto un livello di maturità molto importante e offre prestazioni sempre di altissimo livello".

Nessi ha 26 anni, quindi è ancora relativamente giovane. I tifosi possono stare tranquilli in vista di gennaio oppure, davanti a una richiesta da parte di una categoria superiore, potrebbe partire?

"Penso che l'Ospitaletto debba sempre assecondare le esigenze dei giocatori che stanno dando tanto per questi colori. Se ci saranno le condizioni per permettere a Riccardo di migliorare la propria posizione e, allo stesso tempo, per far sì che l'Ospitaletto possa trarne beneficio, allora sarà giusto prendere in considerazione l'eventualità. Questo non significa che dovremo necessariamente fare questa scelta, ma se dovesse arrivare un'opportunità importante non possiamo precluderci questa possibilità. È un ragazzo con cui ho un rapporto importante, così come lo hanno il mister e la società. Sono convinto che sapremo essere tutti intelligenti nel valutare eventuali situazioni di questo tipo".

Lo scorso weekend ha acceso i riflettori di tutto il mondo sulla Serie C, con la partita tra Ravenna e Forlì trasmessa persino sui maxischermi di Times Square. Che effetto le ha fatto vedere un campione come Ronaldinho tornare a giocare e tutto il clamore mediatico che si è creato intorno alla categoria?

"Penso che chiunque ami il calcio e dica di non aver acceso la televisione almeno per un secondo per guardare quella partita sia un bugiardo. Ognuno poteva avere la propria opinione sull'iniziativa, considerandola più un'operazione di marketing che un evento calcistico, ma vedere Ronaldinho su un campo da calcio è un'emozione che ha smosso qualcosa nel cuore di tutti noi. Io l'ho guardato e mi sono divertito. È stata una bella iniziativa, che ha dato ulteriore risalto alla Serie C. Credo che negli ultimi anni, anche grazie al lavoro del presidente Marani, il campionato sia diventato più appetibile, solido e interessante anche dal punto di vista commerciale. A lui va riconosciuto il merito per il lavoro straordinario e per la capacità di rendere il prodotto sempre più fruibile. Anche i numeri sono molto incoraggianti".

Questa crescita non riguarda soltanto la visibilità mediatica, ma anche il livello tecnico della Serie C. Basta guardare alle squadre promosse in Serie B, che stanno ottenendo risultati importanti. La distanza tra le due categorie si sta riducendo?

"Penso che la Serie C abbia un grandissimo vantaggio: è una vera e propria fucina di talenti. Per tanti ragazzi giovani avere la possibilità di giocare in questa categoria rappresenta un'occasione importante e permette loro di arrivare preparati a un eventuale salto di livello. A volte i ragazzi che escono dalla Primavera 1 non capiscono quanto possa essere utile un passaggio in Serie C e vorrebbero arrivare direttamente in B. È un percorso molto complicato, perché soltanto chi ha un livello davvero superiore riesce a compiere direttamente quel salto. Tra il calcio giovanile e quello dei professionisti c'è una differenza importante e la Serie C può rappresentare un trampolino fondamentale. Lo dimostrano squadre come l'Ascoli, che ha costruito un progetto tecnico serio e, senza cambiare praticamente nulla, è riuscita a ottenere la promozione e sta facendo molto bene in Serie B. Voglio anche sottolineare quello che sta facendo lo Spezia: vedere una squadra che lotta per vincere il campionato, anzi che sta dominando il proprio girone, schierando quattro o cinque under in ogni partita, dimostra che non servono necessariamente giocatori esperti per ottenere risultati. Si può vincere anche puntando sui giovani.

Secondo me dobbiamo smettere di parlare di giocatori giovani e vecchi, tra virgolette, e iniziare a distinguere soltanto tra giocatori bravi e meno bravi. Dobbiamo uscire un po' dalla logica degli under e degli over. Se un ragazzo è bravo, deve giocare, indipendentemente dall'età. Anche all'Ospitaletto abbiamo spesso la possibilità di schierare qualche under in più rispetto a quanto previsto dalla normativa e lo facciamo volentieri. Se i ragazzi hanno qualità, devono avere spazio. I risultati, oggi, stanno dando ragione a noi e anche allo Spezia".