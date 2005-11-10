La Lazio e mister Gattuso possono sorridere: Davide Frattesi si è allenato in gruppo alla ripresa degli allenamenti della Lazio. Dopo gli ultimi accertamenti che hanno evidenziato un affaticamento muscolare, già questa mattina il centrocampista ha lavorato sul campo con il resto dei compagni. Cresce l'ottimismo, quindi, in vista della gara di sabato contro il Lecce.

Fuori in quattro per la sfida contro il Lecce, ma in cinque si sono allenati col gruppo

Rovella, Cataldi, Gudmundsson, Noslin e Taylor si sono allenati tutti con la squadra: i primi tre sono tornati a fare minuti nell'ultima amichevole contro il Mgarr United, mentre gli ultimi due erano stati risparmiati per precauzione. Saranno tutti regolarmente a disposizione all'Olimpico. Discorso diverso invece per Marusic, Sutalo, Tavares e Zaccagni, che sicuramente saranno out, fa sapere LaLazioSiamoNoi.it.

Oltre a Mandas, tra mercoledì e giovedì Gattuso ritroverà in gruppo gli ultimi convocati in nazionale, ovvero Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru e Isaksen. Al loro ritorno saranno valutati dallo staff medico. Gli allenamenti proseguiranno sempre di mattina fino alla rifinitura di venerdì pomeriggio, che chiuderà la preparazione.