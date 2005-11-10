Nella giornata di ieri, lunedì 16 novembre, è andata quasi totalmente in archivio la 14ª giornata del campionato di Serie C 2026/2027: all'appello mancano due gare, Atalanta U23-Pineto del Girone B e Audace Cerignola-Inter U23 del C, rinviate per la sosta nazionali che ha coinvolto la massima serie e - trasversalmente - le formazioni satellite. Quel che è successo sui campi, comunque, ha smosso le classifiche dei tre raggruppamenti della categoria e con esse anche la classifica marcatori, che andiamo ora ad analizzare ricordando che quello tra parentesi è il numero dei calci di rigore segnati.

Di seguito, il punto della situazione, che comprende le prime cinque posizioni di ogni girone:

GIRONE A

8 gol: Anelli (Renate)

6 gol: Anatriello (Lumezzane), Molina (1; Trento), Rizzo Pinna (1; Union Brescia), Rolfini (Alcione)

5 gol: Bertoli (1; Pro Vercelli), Mandelli (1; AlbinoLeffe), Morselli (Alcione), Nanni (Arzignano)

4 gol: Capello (Lecco), Casarotto (Lecco), Desogus (AlbinoLeffe), Galuppini (2; Ospitaletto), Ihnatov (Cittadella), Ladisa (Trento), Mezsargs (Folgore Caratese), Moretti (Arzignano), Paolucci (Cittadella), Santini (1; Desenzano), Stefanoni (Ospitaletto)

3 gol: Ballabio (Giana Erminio), Casarini (1; Carpi), Corti (Pergolettese), Crespi (Union Brescia), D’Amico (1, Folgore Caratese), Durmisi (Juventus Next Gen), Figoli (Carpi), Gobbi (Ospitaletto), Karlsson (Renate), Manetti (Lecco), Mattioli (Arzignano), Montipò (Carpi), Nessi (Ospitaletto), Romio (Arzignano), Sali (AlbinoLeffe), Sall (Carpi)

GIRONE B

9 gol: Rabbi (1; Ravenna)

8 gol: Sipos (1; Reggiana)

7 gol: Di Stefano (Torres), Mazzocchi (1; Spezia)

6 gol: Portanova (1; Reggiana), Stoppa (Campobasso)

5 gol: Candellori (Sambenedettese), Coveri (Forlì), Diao (Atalanta U23), Gabbiani (Livorno), Gaddini (Grosseto), Konate (Sambenedettese/Vis Pesaro)

GIRONE C

9 gol: Manconi (1; Casertana)

7 gol: Petrungaro (Potenza), Pugliese (Picerno)

6 gol: Abreu (Picerno), Balde (Giugliano), Ravasio (1; Foggia), Selleri (Potenza), Zuberek (Inter U23)

5 gol: Butic (1; Bari), Cargnelutti (Sorrento), Cicerelli (2; Catania), Emmausso (1; Cosenza/Scafatese), Fusco (Cavese), Meola (Savoia)

4 gol: Castorani (2; Potenza), Chiricò (2; Casarano), Coda (1; Catania), D’Auria (Potenza), De Rosa (Giugliano), Esposito (Giugliano), Kanoute (Picerno), Ferrante (Barletta), Ghisolfi (Potenza), La Gumina (Salernitana), Maggiore (Bari), Minaj (Cavese), Mosconi (2; Inter U23), Orlando (1; Cavese), Patierno (Casarano), Starita (1; Sorrento), Yeboah (Savoia), Zunno (1; Crotone