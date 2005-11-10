Come noto, si è svolta ieri, ad Arezzo, la XV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, l'esclusiva manifestazione che celebra il calcio italiano, nell’ambito del Festival del Calcio Italiano e dello Sport. Tra i premiati, Mariano Armonia, responsabile dell’area scouting dell’Avellino, che ha ricevuto il riconoscimento proprio come migliore nel suo ruolo in relazione alla passata stagione del campionato di Serie B.

La gavetta, quella vera, che alla lunga premia.

Un nome da sempre poco esposto, uno che ha iniziato davvero dal basso, fino poi a imporsi come uno dei maggiori protagonisti dello scouting italiano. Schivo e silenzioso, poco incline ai riflettori, ha iniziato la sua carriera come collaboratore del Ds Raffaele Ferrara, con il quale ha operato alla Pro Patria, alla Reggiana e al Pisa, che è stata la svolta per la sua carriera; dopo il divorzio tra il citato Ferrara e il club toscano, infatti, l'allora proprietà nerazzurra - la famiglia Corrado - ha voluto confermare però Armonia, che è stata una scelta vincente. Armonia, che già in terra bustocca aveva strutturato una rete di osservatori, ristruttura il settore giovanile, anche sotto l'aspetto degli osservatori, e da lì, dopo sette anni, la chiamata dell'Avellino, con il lungimirante Mario Aiello che si è voluto avvalere della sua collaborazione: che l'obiettivo degli irpini parta dalla costruzione di un sempre più forte settore giovanile e dalla valorizzazione dei giovani è cosa nota. Chi, meglio di Armonia, poteva fare al caso loro?

Le scoperte del dirigente.

Sia chiaro, Armonia non ha mai rivendicato la scoperta di calciatori, non si è mai esposto e mai si è preso meriti. Ma gli anni di Pisa hanno scovato da altre squadre elementi del calibro di Lorenzo Lucca, Idrissa Tourè, Simone Canestrelli e Pietro Beruatto. Frutto di un lavoro di sinergia, certo, come accade in ogni lavoro non individuale che funzioni davvero, ma del suo, Armonia, ce lo ha messo.