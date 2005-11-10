La 14ª giornata del Girone C di Serie C ha messo in evidenza protagonisti capaci di indirizzare le partite e prestazioni decisamente meno convincenti. TuttoMercatoWeb.com, con la collaborazione di TuttoC.com, vi propone i top e flop del turno. Tra i migliori spicca Luca Petrungaro, decisivo nel largo successo del Potenza contro la Scafatese, mentre Achik ha regalato tre punti pesanti alla Salernitana. In evidenza anche Fusco, ancora a segno con la maglia della Cavese. Sul fronte opposto, giornata complicata per Bruzzaniti e Gallo, mentre Pucino finisce tra i peggiori per un episodio che ha pesato sulla sua prestazione.

TOP – Petrungaro trascina il Potenza, Achik decide per la Salernitana

LUCA PETRUNGARO (POTENZA) – TRASCINATORE TOTALE

Il largo 4-0 rifilato dal Potenza alla Scafatese porta soprattutto la sua firma. Petrungaro partecipa a tre delle quattro reti: confeziona l'assist per il vantaggio lampo di Selleri, serve a D'Auria il pallone del tris e nel recupero trova anche la gioia personale con un preciso diagonale. Ogni volta che accelera mette in difficoltà la difesa campana, che non riesce a contenerne le iniziative.

ISMAIL ACHIK (SALERNITANA) – INARRESTABILE

Prestazione di grande spessore per l'esterno granata, costantemente pericoloso con le sue accelerazioni e gli attacchi alla profondità. Nel corso della partita colpisce una traversa e nella ripresa trova il guizzo decisivo: un sinistro preciso che vale tre punti pesantissimi per la Salernitana.

FUSCO (CAVESE) – RAPACE

Il classe 2005 conferma il proprio fiuto per il gol e raggiunge quota cinque reti in campionato. Si fa trovare al posto giusto sul suggerimento di Minaj, trasformando in gol l'unica vera occasione costruita dalla Cavese nell'arco della partita. Un tap-in prezioso, che contribuisce a interrompere il digiuno e accompagna il ritorno al successo della squadra.

FLOP – Bruzzaniti in difficoltà, Gallo soffre: Pucino imperdonabile

GIOVANNI BRUZZANITI (CATANIA) – IN DIFFICOLTÀ

Una giornata da archiviare in fretta per l'esterno rossazzurro. In fase offensiva non riesce a trovare spunti interessanti, mentre quando è chiamato a difendere fatica a contenere le iniziative degli avversari. Soffre gli uno contro uno e commette anche alcune leggerezze in uscita, perdendo palloni pericolosi nella propria zona di competenza.

GALLO (FOGGIA) – SOFFERENTE

Il centrocampo del Bari prende il controllo della partita e lui non riesce a opporsi. L'episodio più pesante arriva in occasione del gol che completa la rimonta biancorossa, quando Mendicino gli strappa il pallone e dà il via all'azione decisiva. Una prestazione in cui non trova mai le contromisure per arginare gli avversari.

PUCINO (MONOPOLI) – IMPERDONABILE

L'episodio che macchia la sua partita è difficile da giustificare: il difensore ex Bari colpisce Parker con un intervento gratuito e assolutamente evitabile. Un gesto che pesa sul giudizio complessivo della sua prestazione e che gli vale un posto tra i flop del turno.