Come si legge in una nota diffusa dall'Ascoli, che celebra il proprio talento, "esordio in azzurro per l’attaccante bianconero Simone D’Uffizi, che al 78’ è stato chiamato in causa dal CT Baldini al posto di Dagasso nel corso dell’amichevole Under 21 Italia-Belgio, disputata ieri al Picchi di Livorno.

2-2 il risultato finale: al primo vantaggio azzurro, al 24’, con Cherubini, è arrivato l’immediato 1-1 del Belgio con Mirisola, ancora a segno, al 52’, per la personale doppietta. L’Italia ha pareggiato all’88’ con Ekhator su calcio di rigore".

Il club bianconero riporta poi le parole del CT Silvio Baldini al termine del match: “Questa squadra è una famiglia, avete visto quel ragazzo che è entrato che voglia che aveva? Sembrava che D’Uffizi fosse da sempre con noi”.

Di seguito poi, le parole del giocatore: "Da ultimo arrivato ho capito subito in che gruppo fossi entrato, sono contento per l’esordio, indossare la maglia azzurra è il sogno di una vita. Ringrazio Mister Baldini di avermi dato questa possibilità, grazie anche a Mister Tomei, al DS Patti e al popolo ascolano. Spero molto di rimanere nell’Under, vedremo. Con l’Ascoli stiamo facendo molto bene, il gruppo azzurro mi ricorda quello dell’Ascoli, due gruppi bellissimi. Due squadre per due sogni? Spero che si avverino”.