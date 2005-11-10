Ufficiale
Arriva l'addio tra la Giana Erminio e Saggionetto: risolto il contratto del centrocampistaUfficiale
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 14:20Serie C
autore Claudia Marrone
17.11.2026 14:20Serie C
Il calciatore, classe 2002, lascia la formazione di Gorgonzola con poco più di 100 minuti all'attivo, divisi tra campionato e Coppa Italia
TUTTOmercatoWEB
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Giana Erminio "comunica di aver risolto in maniera consensuale il contratto che legava il calciatore Nicholas Saggionetto alla società sino al 30 giugno 2027.
A Saggionetto, centrocampista classe ’02, che con la maglia della Giana ha collezionato 4 presenze fra Campionato e Coppa Italia, vanno i più sinceri auguri per la sua prossima avventura e per il futuro proseguimento della sua carriera professionale".
Il centrocampista lascia la formazione di Gorgongola con quattro presenze all'attivo equamente divise tra campionato e Coppa Italia, ma entrambe le competizioni ha collezionato spezzoni di gara, che portano a poco più di 100 minuti il suo computo totale.
Altre notizie Serie C
Oggi
14:20 Serie CUfficiale
UfficialeArriva l'addio tra la Giana Erminio e Saggionetto: risolto il contratto del centrocampista
13:35 Serie CTMW
TMWPochi riflettori, ma tanti risultati: il Latina brilla con Volpe. La rivincita di un tecnico poco mainstream
12:48 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C, (quasi) in archivio la 14ª giornata: Manconi e Rabbi vicini a quota 10. La classifica marcatori
12:04 Serie CEsclusiva TMW
Esclusiva TMWOspitaletto, Musso: "Nessi è pronto per il salto di qualità. A gennaio cercheremo un terzino"
11:33 Serie CTMW
TMWSerie C, Girone C: Petrungaro trascinatore, Pucino imperdonabile. I top e flop della 14ª giornata
11:18 Serie CTMW
TMWKonaté trascinatore, Quirini disastroso: top e flop della 14ª giornata del Girone B di Serie C
09:18 Serie C
Zauli riparte dopo oltre un anno e mezzo: a Forlì per rilanciarsi dopo troppi passi falsi
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni