Lunga intervista a Nahuel Estevez, centrocampista del Palermo, sulle colonne del Corriere dello Sport. L'argentino racconta perché ha scelto i rosanero e parla anche di Inzaghi e dell'obiettivo della squadra:

"Ho imparato presto a pensare per obiettivi non individuali. Siamo tutti importanti, non è una frase vuota, ma la realtà di chi vive uno spogliatoio. La concorrenza di giocatori bravi fa alzare l'asticella, c'è chi sa essere decisivo all'inizio e dalla panchina. Poi è il mister che fa le scelte. La città, noi, il gruppo, dal primo giorno tutti sappiamo qual è il desiderio. E allora devi saper lasciare stare il personale e concentrarti su quell'obiettivo".

Estevez parla anche della tradizione argentina del Palermo

"Sarò sincero, non ho scelto per il passato ma perché ho visto ambizione e una società che sa cosa vuole. Poi è vero che la città ha una maniera di vivere il calcio simile alla nostra. Al Barbera la gente si fa sentire come negli stadi in Argentina, è fantastico vederlo sempre pieno".

Il Palermo imbattuto riparte da Catanzaro. Lo scorso torneo là arrivarono due ko su due.

"Sappiamo di trovare un ambiente caldo ma è normale: tutti vogliono batterci, la B è difficile anche contro l'ultima. I precedenti negativi? È un'altra storia".

Poche reti nella sua carriera.

"È un punto da migliorare, i miei compiti sono altri. Ma a tirare in porta ci provo. E se faccio gol lo dedicherò a Vito, il mio primo bimbo, nato in Italia e che vive a Mondello con me e mia moglie".