Due cose sono certe, in queste convulse settimane di sosta per le nazionali, che hanno segnato l'ennesima débâcle dell'Italia: l'ironia social della Virtus Entella e l'esordio di Ronaldinho - sì, il campione brasiliano - con la maglia del Ravenna, nel match di domenica scorsa contro il Forlì. Nessun trecentesimo gol per il 46enne, ma vittoria giallorossa, con il confronto a tinte romagnole conclusosi sul 2-0 per i padroni di casa.

Un match al quale ha assistito a distanza anche la prima citata Entella, che non si è sottratta a un commento sulla partita, con il dissacrante tono da sempre usato a mezzo social. "Bersaglio" del tutto, il difensore Luigi Palomba, di proprietà della formazione ligure ma in prestito al Forlì, e marcato di Dinho. "Figo il multiverso comunque. Ieri mi è pure sembrato di vedere Gigi Palomba marcare Ronaldinho", ha commentato l'Entella in un post Instagram che ritrae i due giocatori, con tanto di repost da parte del Forlì. Il bello del calcio, del resto, è anche questo!

Ricordiamo poi che proprio ieri, sia l'Entella che il responsabile della comunicazione e social media manager del club Nicolò Pagliettini, sono stati premiati nell'ambito della XV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, tenuta ad Arezzo; a loro, i premi di "Gestione social" e "miglior Social Media Manager dell’anno".