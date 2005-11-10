"Stai zitto, ora parlo io. Non sai niente di calcio". Chi si è dimenticato la virale sfuriata di Massimiliano Allegri contro l'allora opinionista di Sky Sport Daniele Adani alzi la mano. Difficile, forse impossibile, per i video che ciclicamente vengono riproposti sul web e uno scontro che ormai si protrae da quel 27 aprile 2019. Nel dopopartita di Inter-Juventus (1-1), in collegamento sull'emittente satellitare.

Dove tutto ha avuto inizio

Il tecnico livornese punta il dito contro chi fa teoria calcistica, rivendicando gli Scudetti vinti e arrivando a dire ad Adani: "Te sei il primo che leggi libri e non sai niente di calcio. Sei lì dietro e non sai niente, perché fare l'allenatore è un altro discorso". Qui il confronto a distanza degenera allo "stai zitto" di Allegri, perché l'ex difensore replica immediatamente: “Stai zitto lo dici a tuo fratello". Il tecnico bianconero si sfila il microfono di Sky Sport e lascia il collegamento. Il giorno dopo la lite continua: Allegri riceve il Tapiro d’Oro e ironizza, definendo Adani "un bravo ragazzo". "Lo reputo un valido professionista. Sono andato via perché i miei amici mi aspettavano per cena". Adani non si è trattenuto, anzi ha parlato di un atteggiamento "scortese, arrogante e maleducato" da parte del tecnico toscano. Dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Ajax, l'ex centrale nerazzurro aveva anche criticato la mancanza di un piano B della Juve. E Allegri, senza nominarlo, aveva risposto di stare "imparando tanto da quelli che spiegano il calcio" in uno show in conferenza stampa.

Tra congratulazioni e momenti tesi

Il rapporto tra i due non è però fatto solo di scontri. Nel novembre 2025, dopo il derby vinto dal suo Milan contro l'Inter, Allegri riceve da Adani un riconoscimento in diretta alla Domenica Sportiva: "Onore al merito per quello che stai facendo", riguardo il suo operato manageriale sulla panchina rossonera. Dura poco e a fine stagione il Diavolo resta tagliato fuori dalla Champions, ritrovandosi in Europa League dopo un logorante cedimento del progetto e l'esonero del club meneghino. Il 26 ottobre 2026, dopo il 3-3 del suo Napoli con la Roma, Adani torna alla carica e ha dichiarato che "il calcio di Allegri è finito, basta con le pagliacciate".

L'ultima uscita di Adani

Nel corso della trasmissione YouTube Viva el Futbol, in compagnia di Antonio Cassano e Nicola Ventola, Adani ha additato Allegri per la sistemazione tattica di Kevin De Bruyne al Napoli: "Ma perché si è voluto raccontare, come quando Steve Jobs ha inventato l'iPhone, che mettere davanti alla difesa De Bruyne era lo sbarco sulla Luna, cioè l'invenzione del secolo? A me non è dispiaciuto tra le linee, in quello che fa da vent'anni. Si è voluto far passare come una genialata". Un collegamento lampante con la Nazionale belga a far riflettere, dopo il 4-1 inferto all'Italia: Ma voi avete visto che fottuta partita ha fatto Kevin De Bruyne tra la linea di centrocampo e di difesa dell'Italia? Con che qualità, pulizia, anticipo? Un'arte calcistica tra le linee che imbarazza". E sulle critiche ricevute dal giocatore ha aggiunto: “Chi ha detto che De Bruyne è un problema per il Napoli dovrebbe imbarazzarsi, dovrebbe provare imbarazzo per il calcio, per De Bruyne innanzitutto, ma soprattutto per la sua storia”.

Cosa c'è dietro

Due idee di calcio contrapposte, due poli opposti. Si può tradurre così la tensione evidente tra Max Allegri e Lele Adani nel corso degli anni, il racconto del gioco "vero" contro il pragmatismo del risultato. Idee e proposte contro chi mette al centro il raggiungimento del risultato, perché è l'unica cosa che conta, direbbe qualcuno. La "guerra" prosegue e sullo sfondo restano quelle etichette tanto consumate in Italia, "giochista" contro "risultatista". Ognuno finisce per interpretare il calcio a modo suo. Chi dalla panchina e chi, invece, nei panni di opinionista.