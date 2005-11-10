Gabriele Alesi, giovane centrocampista del Catanzaro, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta del Sud.

Come si prepara una partita del genere e come si può provare a vincerla?

"Proprio perché sulla carta è così difficile ci dobbiamo provare. È da qui che dobbiamo cercare di prendere punti per cominciare la risalita".

Cosa non sta funzionando nel Catanzaro?

"Sarebbe bello avere una risposta, ma non è facile capire dove stanno i problemi. Possiamo cercare di limitarli lavorando sui dettagli e ascoltando l'allenatore".

Cosa è cambiato con l'arrivo di Mignani?

"Gli allenamenti sono intensi, ci chiede tanto lavoro senza palla, soprattutto in fase difensiva, andando in pressione oppure compattandoci per restare più bassi. In fase di possesso, invece, vuole che muoviamo velocemente la palla".

Con il nuovo tecnico hai ritrovato la tua posizione preferita e le prestazioni sono migliorate. È un caso?

"Sul ruolo so adattarmi: giocare largo o dentro non cambia molto, anche se il lavoro da mezzala forse mi riesce meglio e mi fa sentire a mio agio. La fiducia del mister cerco di conquistarmela in ogni allenamento e in ogni partita. Il calcio è meritocrazia e io do sempre tutto per meritarmi il posto".

Hai solo 22 anni: in cosa devi ancora crescere?

"A livello fisico posso migliorare ancora molto e mi sto impegnando per riuscirci. Poi devo crescere in rifinitura, segnare più gol e servire più assist, ma anche nella fase difensiva".

In cosa deve migliorare il Catanzaro?

"Nella fase offensiva, perché dobbiamo cercare di fare un gol in più degli avversari. Secondo me nelle ultime uscite abbiamo offerto buone prestazioni di squadra, anche se ci sono stati alcuni momenti di difficoltà. Continuando così e dando tutti qualcosa in più, arriveranno i risultati".

Cosa temi maggiormente del Palermo e cosa, invece, devono temere loro del Catanzaro?

"Il Palermo è forte, ha speso ed è giusto che si trovi nelle posizioni alte della classifica. Noi, invece, dobbiamo giocarci la vita, avere più fame di loro, vincere ogni duello e dare il mille per cento".