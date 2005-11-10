Un mesetto fa si era fermato per un infortunio alla coscia rimediato nella partita di Serie A contro il Lecce, nelle scorse ore Alessandro Zanoli è tornato ad allenarsi in gruppo con l'Udinese e guarda alla ripresa del campionato per potersi rendere utile alla causa dei bianconeri, che dopo l'esonero di Runjaic stanno provando a trovare il giusto passo con il nuovo tecnico Paolo Zanetti.

Zanoli è rientrato in gruppo

Nel pomeriggio di ieri l'Udinese è tornata a lavorare e ad allenarsi al centro sportivo Bruseschi dopo aver osservato due giorni di riposo dati dal tecnico Zanetti e la buona notizia riguarda proprio il rientro in gruppo di Zanoli. Il quale sembra pronto a fare il proprio ritorno nella lista dei convocati dei bianconeri per la partita della ripresa, che vedrà l'Udinese ospite del Bologna per la 12^ giornata di Serie A. Un recupero prezioso per Zanetti e per le fasce della sua difesa.

Due difensori in bilico per Bologna

L'emergenza dell'Udinese, tuttavia, non è ancora risolto. Al Dall'Ara per esempio mancherà di sicuro Nicolò Bertola, fermato nei giorni scorsi da una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra accusata durante una seduta di allenamento. In dubbio poi la presenza di Enzo Ebosse, uscito acciaccato dall'ultima partita giocata con la nazionale del suo paese, il Camerun (vittoria per 3-0 in Namibia), e le cui condizioni saranno tenute sotto osservazione giorno dopo giorno.