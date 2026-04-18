Fiorentina, il futuro di Kean adesso è un rebus: sull'attaccante ci sono gli occhi del Paris FC

Momento certamente non facile per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è stato protagonista di un brutto diverbio con Kristian Pengwin ripreso dalle telecamere de Le Iene. Tutto nasce dall'eliminazione dal Mondiale della Bosnia e delle critiche non accettate dall'attaccante viola. Il noto programma televisivo aveva proposto un "chiarimento" fra i due ma alla fine né è scaturita una brutta discussione.

La punta poi non è stata impiegata nel match di Conference League contro il Crystal Palace a causa di un'influenza che certifica un'annata difficile per il giocatore. In stagione, fra le varie competizioni, il calciatore ha collezionato 33 presenze andando a segno nove volte e realizzando quattro assist.

Il suo futuro però resta un rebus. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a giugno Kean potrebbe anche essere ceduto. Su di lui, si legge sempre sul quotidiano, ci sarebbe l'interesse del Paris FC.