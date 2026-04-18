Napoli, si punta al rinnovo di McTominay: prima però serve blindare il secondo posto

Il campo prima, il futuro poi. Scott McTominay è pronto a legarsi ancora di più al Napoli. Il centrocampista scozzese è uno degli elementi di maggior spicco della squadra di Antonio Conte e in numeri lo certificano. Nella passata stagione, quella della conquista dello scudetto numero 4 il calciatore ha collezionato 36 presenze con 13 gol e sei assist. Dati che vengono confermati anche quest’anno dove le presenze son state 38 e i gol realizzati sono stati 12 con 4 assist.

Crescono i minuti da 2972 a 3161 ma soprattutto l’importanza sul terreno di gioco e nello spogliatoio. Per questo motivo diventa importantissima la sua figura. Con la società che è al lavoro per rinnovare un contratto che andrà in scadenza nel 2028. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’obiettivo primario adesso resta il campionato con il secondo posto da blindare e poi si parlerà della firma.

Un rinnovo che dovrebbe essere di altri due anni, quindi con scadenza nel 2030, si legge sul quotidiano. Con ritocco dell’ingaggio. Prima però c’è la Lazio per provare a dare il colpo decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League e soprattutto allontanare le inseguitrici. Poi si metterà nero su bianco. E McTominay sarà sempre più azzurro.