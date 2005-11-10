Milan-Inter non è il primo derby stagionale: ricordate Perth? Da allora 4 protagonisti hanno salutato

Milan-Inter della notte di Halloween non sarà il primo derby della stagione. Le due squadre si sono già sfidate in pre-campionato, per la gioia dei tifosi australiani o italo-australiani. Che qualche mese prima erano pronti ad accogliere i rossoneri per la partita di Serie A contro il Como salvo poi vedere la trattativa saltare all'ultimo. Per la gioia di tifosi rossoneri, comaschi e non solo.

Nkunku in rete nel derby, poi ceduto al Lipsia. Altri due hanno salutato

Si sono consolati, a Perth, nel vedere un derby agostano già con i big in campo. E fa specie prendere atto di come sia cambiato il corso della carriera per diversi dei protagonisti di allora, come se si parlasse di un fatto remoto: a partire da uno dei due marcatori, Christopher Nkunku che da allora giocherà ancora 45 minuti di amichevole contro il Chelsea per essere definitivamente tagliato da Ruben Amorim. Titolare di quel derby anche Youssuf Fofana, anch'egli bocciato dal tecnico portoghese e che ora sta facendo le fortune del Siviglia, che ancora ringrazia. E soprattutto Rafa Leao, in campo per 27 minuti e oggi al Galatasaray.

Frattesi ora protagonista della Lazio

Chivu in quella serata ha sperimentato Diouf esterno destro, provato Aleksandar Stankovic in cabina di regia e provato il giovane Idrissou in attacco. E tra chi ha messo piede in campo c'era anche Davide Frattesi, oggi protagonista con la Lazio che sta contendendo il primato proprio all'Inter. Sarà Dimarco a trovare la gioia personale.

IL TABELLINO DI MILAN-INTER 1-1 DEL 5 AGOSTO

MARCATORI: 53' Dimarco, 84' rig. Nkunku

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez (dal 71' Provedel); Pavard (dal 76' Bovio), Bisseck (dal 95' Mosconi), Bastoni (dal 71' Augusto); Diouf (dal 71' Luis Enrique), Barella (dal 71' Calhanoglu), Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński (dal 71' Frattesi), Dimarco (dall'80' Maye); Esposito (dal 71' Bonny), Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Marello; Sučić, Topalović. All.: Chivu.

ARBITRO: Keevers (AUS).

AMMONITI: Bisseck (I), Estupinan (M)