Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan-Inter non è il primo derby stagionale: ricordate Perth? Da allora 4 protagonisti hanno salutato

TMW
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 09:30Serie A
31.10.2026 09:30Serie A
Fonti preferite
Le due squadre si erano affrontate in terra australiana ad agosto, partita terminata in parità per le reti di Dimarco e Nkunku, quest'ultimo oggi al Lipsia
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Inter della notte di Halloween non sarà il primo derby della stagione. Le due squadre si sono già sfidate in pre-campionato, per la gioia dei tifosi australiani o italo-australiani. Che qualche mese prima erano pronti ad accogliere i rossoneri per la partita di Serie A contro il Como salvo poi vedere la trattativa saltare all'ultimo. Per la gioia di tifosi rossoneri, comaschi e non solo.

Nkunku in rete nel derby, poi ceduto al Lipsia. Altri due hanno salutato

Si sono consolati, a Perth, nel vedere un derby agostano già con i big in campo. E fa specie prendere atto di come sia cambiato il corso della carriera per diversi dei protagonisti di allora, come se si parlasse di un fatto remoto: a partire da uno dei due marcatori, Christopher Nkunku che da allora giocherà ancora 45 minuti di amichevole contro il Chelsea per essere definitivamente tagliato da Ruben Amorim. Titolare di quel derby anche Youssuf Fofana, anch'egli bocciato dal tecnico portoghese e che ora sta facendo le fortune del Siviglia, che ancora ringrazia. E soprattutto Rafa Leao, in campo per 27 minuti e oggi al Galatasaray.

Frattesi ora protagonista della Lazio

Chivu in quella serata ha sperimentato Diouf esterno destro, provato Aleksandar Stankovic in cabina di regia e provato il giovane Idrissou in attacco. E tra chi ha messo piede in campo c'era anche Davide Frattesi, oggi protagonista con la Lazio che sta contendendo il primato proprio all'Inter. Sarà Dimarco a trovare la gioia personale.

IL TABELLINO DI MILAN-INTER 1-1 DEL 5 AGOSTO

MARCATORI: 53' Dimarco, 84' rig. Nkunku

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez (dal 71' Provedel); Pavard (dal 76' Bovio), Bisseck (dal 95' Mosconi), Bastoni (dal 71' Augusto); Diouf (dal 71' Luis Enrique), Barella (dal 71' Calhanoglu), Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński (dal 71' Frattesi), Dimarco (dall'80' Maye); Esposito (dal 71' Bonny), Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Marello; Sučić, Topalović. All.: Chivu.

ARBITRO: Keevers (AUS).
AMMONITI: Bisseck (I), Estupinan (M)

Articoli correlati

Immagine news 1
I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news 2
Serie A da record: 81 gol in più e meno rigori, tra Malen e il Frosinone. Tutti i miglioramenti
Immagine news 3
Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine news 4
Da Vasco Rossi a Jannik Sinner: ecco le due Top 11 dei tifosi famosi di Milan e Inter

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
10:04 Serie A
McTominay, 31 gol in due anni e mezzo col Napoli. Ma non ha mai segnato alla Juventus
Immagine news 2
09:54 Serie A
Serie A da record: 81 gol in più e meno rigori, tra Malen e il Frosinone. Tutti i miglioramenti
Immagine news 3
09:45 Serie A
Inter, Thuram non purga il Milan da oltre 2 anni: senza Lautaro deve spezzare il digiuno
Immagine news 4
09:39 Serie ATMW
TMWDa Vasco Rossi a Jannik Sinner: ecco le due Top 11 dei tifosi famosi di Milan e Inter
Immagine news 5
09:30 Serie ATMW
TMWMilan-Inter non è il primo derby stagionale: ricordate Perth? Da allora 4 protagonisti hanno salutato
Immagine news 6
09:24 Serie A
Como, Jacobo Ramon fa gola a mezza Premier. Ma il Real può riprenderselo a soli 9 milioni
Immagine news 7
09:15 Serie ATMW
TMWStessi punti, umore all'opposto: come arrivano Spalletti e Allegri a Juventus-Napoli
Immagine news 8
09:09 Serie A
Dov'era nascosto Calò? In estate poteva lasciare il Frosinone e restare in Serie B
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, a gennaio serve anche un esterno sinistro: ecco tutti i nomi. Inter c’è un’idea Chiesa, che può diventare un’opzione anche per la Roma. Milan, punto rinnovi: dopo Pulisic ora Rabiot. Tresoldi il sogno per il futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi sono gli allenatori di Serie A che rischiano di più in questo turno di campionato
Immagine top news n.1 Io Chivu la giocherei così. Un centrocampista bloccato e Bonny per Pio Esposito
Immagine top news n.2 Io Amorim la giocherei così. Blocco basso e una provocazione: Gonçalo Ramos out
Immagine top news n.3 Il 6-0 di Comandini, la stella in faccia e non solo: i 10 derby della Madonnina più iconici
Immagine top news n.4 Perché l'Atalanta ha speso 35 milioni (più bonus) per Rowe? C'entra un altro club italiano
Immagine top news n.5 Il messaggio è unanime: "Vincere il derby". Chivu, Akanji e Diouf presentano la sfida col Milan
Immagine top news n.6 Cardinale conferma Amorim, promette rinforzi e rinnova il contratto a Pulisic
Immagine top news n.7 La Juventus va in ritiro in vista del Napoli: Spalletti recupera Ekhator e tifosi invocano Conte
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Serie A da record: 81 gol in più e meno rigori, tra Malen e il Frosinone. Tutti i miglioramenti
Immagine box news Serie A Inter, Thuram non purga il Milan da oltre 2 anni: senza Lautaro deve spezzare il digiuno
Immagine box news Serie A Da Vasco Rossi a Jannik Sinner: ecco le due Top 11 dei tifosi famosi di Milan e Inter
Immagine box news Serie A Milan-Inter non è il primo derby stagionale: ricordate Perth? Da allora 4 protagonisti hanno salutato
Immagine box news Serie A Como, Jacobo Ramon fa gola a mezza Premier. Ma il Real può riprenderselo a soli 9 milioni
Immagine box news Serie A Stessi punti, umore all'opposto: come arrivano Spalletti e Allegri a Juventus-Napoli
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 10ª giornata: torna Arezzo-Ascoli, e anche Pagliuca in panchina. La guida completa
Immagine box news Serie B La devozione a Sant'Antonio, e Padova nel destino. Alla scoperta del tecnico Calabro
Immagine box news Serie B Serie B, Sampdoria-Entella: D'Angelo per invertire la rotta, Chiappella a caccia del colpaccio
Immagine box news Serie B Serie B, Catanzaro-Padova: la prima di Mignani al Ceravolo, veneti con la difesa a quattro?
Immagine box news Serie B Serie B, Sudtirol-Cesena: sfida nella sfida tra Giorgini e Shpendi
Immagine box news Serie B Serie B, Modena-Mantova: scontro d'alta quota al Braglia
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: undici match in programma. In campo Bari, Catania e Pescara
Immagine box news Serie C Non serve fare rumore per farsi notare. La silenziosa ascesa del Ds del Treviso Strano
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vito Di Bari sbarca alla Salernitana
Immagine box news Serie C Ostiamare, D’Astolfo suona la carica: “Siamo in difficoltà Mi aspetto di più da tutti”
Immagine box news Serie C Lecco, Valente: “Dolomiti Bellunesi incognita, servirà adattarsi al campo”
Immagine box news Serie C Giugliano-Casertana, Stellone ha le idee chiare: “Riprenderci quei punti persi col Bari”
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano