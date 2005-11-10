Modric guiderà il Milan, ma poteva giocare il derby con la maglia dei cugini: ricordate il 2018?

In un momento di grande difficoltà e con tanti assenti, il Milan si affiderà nel derby all'esperienza di Luka Modric. Senza Rabiot, il croato è a maggior ragione imprescindibile, a dispetto dei 41 anni. Sarà il suo terzo derby della Madonnina, i precedenti due lo hanno visto sempre in campo per tutti e 90' e con i rossoneri vincenti per 1-0. E pensare che questa sfida avrebbe potuta giocarla qualche anno fa, con i colori dell'Inter.

Il sogno di Suning, Modric doveva essere la risposta a CR7

Precisamente nel 2018, al termine di una stagione che lo ha visto vincere la quarta Champions con il Real Madrid e dopo un Mondiale che lo ha visto protagonista con la Croazia, con uno storico secondo posto. In pratica, l'occasione migliore per cercare nuovi stimoli altrove e una risposta alla Juventus che in quel luglio aveva annunciato niente meno che Cristiano Ronaldo.

Florentino Perez bloccò subito l'affare

Suning prova il colpaccio, il giocatore è stuzzicato dall'idea di una nuova avventura. Peccato che, per l'appunto, con l'addio di Cristiano Ronaldo il Real Madrid non abbia alcuna intenzione di cedere altri elementi chiave. E Florentino Perez è categorico: "Chi lo vuole paghi la clausola da 750 milioni". Sipario. Si consolerà vincendo altre due Champions col Real Madrid, oltre ad altri trofei.