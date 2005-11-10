Il derby si gioca pure in porta, Handanovic: "Maignan certezza, Chivu top a gestire l'alternanza"

Il derby di Milano si gioca anche in porta: da una parte Maignan, certezza e capitano del suo Milan; dall'altra invece è solito ballottaggio tra Josep Martinez e Provedel per chi difenderà i pali dell'Inter. Nel giorno della stracittadina del capoluogo lombardo per parlare anche di portieri, a La Repubblica, è intervenuto un grande ex come Samir Handanovic. Queste le sue considerazioni: "Mike è una certezza, Pepo ha tutto da dimostrare. Ha un’eredità pesante da gestire. In porta ogni errore finisce sotto la lente d’ingrandimento, la differenza la fa il carattere. Alternanza con Provedel? È sana. Chivu li ha gestiti benissimo, con grande sensibilità, dando fiducia a Martinez anche nei momenti complicati e concedendo a Provedel la sua occasione al momento giusto".

Lautaro che capitano è?

"Possono dirlo solo i suoi compagni. Quello che dicono gli altri sono chiacchiere. La Fascia? Rimasi la stessa persona, ma con più responsabilità. La fascia toglie energie al campo. Devi essere un esempio in tutto: come ti presenti, come ti alleni, il comportamento, persino i vestiti. Devi essere giusto con i compagni, e fare da tramite con allenatore e società".

Stasera sarà a San Siro?

"Non credo, davanti alla tv mi concentro di più. Certo, allo stadio le emozioni sono diverse. Ero in tribuna alla semifinale di Champions con il Barcellona, ma sono uscito prima. Cosa mi sono perso…".