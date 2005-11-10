Il giorno dopo il rinnovo, il gol che sblocca il derby al 4': Milan-Inter 1-0, segna Pulisic

Dopo 4 minuti si sblocca già il derby, insacca Christian Pulisic il gol dell'1-0 per il Milan contro l'Inter! Bello sprint di Moreira, che ha creato la superiorità numerica a destra e ha disegnato un cross al bacio per l'americano che, fresco di rinnovo fino al 2031, incorna alle spalle di Martinez.

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