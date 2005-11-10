Il giorno dopo il rinnovo, il gol che sblocca il derby al 4': Milan-Inter 1-0, segna Pulisic
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Dimitri Conti
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Oggi alle 20:54Serie A
autore Dimitri Conti
31.10.2026 20:54Serie A
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Dopo 4 minuti si sblocca già il derby, insacca Christian Pulisic il gol dell'1-0 per il Milan contro l'Inter! Bello sprint di Moreira, che ha creato la superiorità numerica a destra e ha disegnato un cross al bacio per l'americano che, fresco di rinnovo fino al 2031, incorna alle spalle di Martinez.
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