Milan, De Winter: "Nel derby c'è solo un risultato. Lo affronteremo come ogni partita"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:37Serie A
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31.10.2026 20:37Serie A
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Koni De Winter, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del match contro l'Inter: "Lo abbiamo preparato come sempre, cercheremo di vincere e di trovare le energie mancate. Tatticamente siamo pronti, lo affronteremo come ogni partita".
L'Inter giocherà solo con una punta. Cosa cambia per voi?
"Abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questa".
C'è solo un risultato oggi?
"Sì, certo. La partita è importante per la città e per tutti, il campionato è un discorso diverso, cercheremo di vincere".
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