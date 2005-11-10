Roma, con questo Mora il ko di Dybala pesa meno: l'anno scorso è solo un ricordo

La Roma non è più dipendente da Paulo Dybala. Gian Piero Gasperini aveva una missione dopo il terzo posto dello scorso anno ed era quello di riuscire a creare una squadra che potesse sopperire anche all'assenza del suo leader tecnico e sembra davvero averla portata a termine. Il 31 ottobre è forse troppo presto per bilanci, ma i giallorossi hanno operato in maniera intelligente sul mercato, allungando la rosa per poter così competere per lo Scudetto.

I numeri

Gasperini ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala in 5 partite, ma la Roma ha risposto in modo molto positivo, vincendo 4 volte e pareggiando a Napoli. Il confronto con il 2025-2026 spiega meglio l'evidente miglioramento della squadra giallorossa: in 22 gare senza la Joya, i capitolini avevano ottenuto solo 11 successi, mentre erano stati 5 i pareggi e addirittura 6 le sconfitte.

Mora è una delle chiavi

In estate dal Porto è arrivato il classe 2007, che è stato pagato 25 milioni di euro subito e ne costerà altri 25 tra qualche mese, oltre a eventuali 2 di bonus. Il fantasista portoghese ha aggiunto qualità in un reparto cruciale e con 3 gol sta contribuendo all'ottimo avvio di stagione della Roma. Ormai nel calcio di oggi con 5 cambi e partite ogni 3 giorni avere alternative di questo livello fa la differenza e così Gasperini può fare anche a meno per un po' di Dybala.