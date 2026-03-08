Milan-Inter, le formazioni ufficiali: non ci sono Bartesaghi e Calhanoglu. Con Esposito c'è Bonny

Alle ore 20:45 c'è il piatto forte della 28^ giornata di Serie A 2025/26, l'attesissima stracittadina di Milano, il Derby della Madonnina tra Milan e Inter. Non ci sono grandissime novità nelle distinte, rispettate tutte le attese della vigilia. Non ci sono i due in dubbio: da una parte forfait di Bartesaghi, con Estupinan che occupa la corsia di sinistra dei rossoneri, dall'altra fuori almeno inizialmente Calhanoglu, al cui posto a centrocampo agisce Mkhitaryan. Entrambi, comunque, siedono in panchina. Se Chivu perde Thuram, recupera comunque Bonny ed è il francese a comporre la coppia offensiva nerazzurra con Pio Esposito, mentre gli avanti del Milan saranno Leao e Pulisic, due 'pesi leggeri'. Grande attesa soprattutto per i duelli a centrocampo, dove Modric e Rabiot saranno i frontman del Diavolo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Fullkrug, Nkunku, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, De Vrij, Sucic, L. Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Darmian, Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.