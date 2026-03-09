Estupinian decide il derby, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan da sogno"
TUTTO mercato WEB
"Milan da sogno" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi lunedì 9 marzo 2026. In primo piano la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter per 1-0. Il derby riapre lo Scudetto. Inter spuntata, Estupinian decide il derby. Polemiche VAR per un rigore negato ai nerazzurri nel finale e infortunio per Bastoni dopo uno scontro con Rabiot. La squadra di Chivu però resta a +7.
Pazza Champions - Spazio anche alla corsa Champions con Napoli, Como e Juventus vittoriose ma perde terreno la Roma, sconfitta dal Genoa di De Rossi: "De Rossi batte la Roma. Storico Como: è quarto. E la Juve a -1 ci crede".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"