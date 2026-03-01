Milan, la corsa Champions dura 90' (più recupero): quanti gol nell'ultimo quarto d'ora

Un gol all'89' ed uno al 90', rispettivamente di Pavlovic e Leao: contro la Cremonese si ha avuto la conferma che il Milan sa come colpire con pazienza, anche nel finale di una partita. La squadra di Massimiliano Allegri non è di quelle che azzannano l'avversario fin dai primi minuti. Al contempo però i rossoneri sanno molto bene come gestire i novanta minuti. Ed anche il recupero.

Allegri batte spesso su questo tasto, anche nelle dichiarazioni, spiegando che il tempo per vincere o recuperare le partite c'è anche quando mancano pochi minuti dal termine. E questo messaggio sembra essere stato assimilato molto bene dai suoi giocatori. Che infatti difficilmente si perdono d'animo, anche quando le cose si fanno complicate. Come a Cremona questo pomeriggio: una partita che poteva sembrare stregata, viste le tante chance sprecate negli ultimi trenta metri.

In totale per il Milan sono 11 i gol totali realizzati fino a qui dopo il 75', in campionato. Dei quali tre dopo il 90'. La corsa Champions dei rossoneri si sta costruendo per tutti i novanta minuti delle singole gare, senza tralasciare nemmeno un dettaglio. Che avranno ancora diversi limiti forse per pensare di infastidire l'Inter per lo Scudetto (il derby dirà se il campionato è realmente finito in tal senso), ma anche tanta consistenza per respingere le rivali in zona Champions.