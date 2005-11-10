Coppa Italia Serie D, sedicesimi di finale: sorridono Piacenza e Ancona. Bene la Nuova Ternana
Claudia Marrone
La Serie D ha chiuso il mese di ottobre con i sedicesimi di Coppa Italia di categoria, che hanno preso il via quest'oggi e si concluderanno però esattamente tra una settimana, quando si giocherà l'ultimo confronto, quello tra Lucchese e Sestri Levante; ci sarà poi un mese di stop, con i quarti di finale della competizione che andranno in scena a dicembre.
Di seguito, i risultati (in neretto le squadre che hanno staccato il pass per il turno successivo):
COPPA ITALIA SERIE D - SEDICESIMI DI FINALE
Già giocate (in neretto la qualificata)
Caldiero Terme-Cjarlins Muzane 0-1
Gelbison-Nuova Igea Virtus 0-1
Leon-Pro Patria 4-1 d.c.r.
Modica-Licata 1-0
Piacenza-Sasso Marconi 2-0
Prato-Nuova Ternana 1-2
Puteoli Real Normanna-L'Aquila 6-0
Sant'Angelo-Sanremese 0-1
Schio-Union Clodiense 0-1
Teramo-Sassari Latte Dolce 0-2
Turris-Viterbese 6-5 d.c.r.
Valenzana Mado-Biellese 3-0
Siena-Ancona 5-7 d.c.r.
Villa Valle-Brusaporto 1-0
Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-1
Mercoledì 4 novembre
Ore 14:30 - Lucchese-Sestri Levante
Intanto, ecco anche il programma degli ottavi di finale:
Valenzano Mado-Villa Valle
Leon-Sanremese
Cjarlins Muzane-Union Clodiense
Piacenza vs vincente Lucchese-Sestri Levante
Nuova Ternana-Ancona
Sassari Latte Dolce-Puteoli Real Normanna
Turris-Virtus Francavilla
Nuova Igea Virtus-Modica