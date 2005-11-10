Milan, si mette male. Olympiacos avanti dopo 30 minuti con Pirola
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:18Serie A
autore Gaetano Mocciaro
26.11.2026 19:18Serie A
Milan sotto di un gol dopo 31' al Pireo. Gol di Pirola dagli sviluppi di calcio d'angolo, il centrale difensivo salta più in alto di tutti e supera Maignan. Olympiacos avanti e ora si mette male per i rossoneri.
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