Lazio, affaticamento muscolare per Taylor: il centrocampista in forte dubbio per il Torino
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:08Serie A
autore Simone Lorini
26.11.2026 19:08Serie A
Secondo l'emittente satellitare, è muscolare il problema riportato dal centrocampista olandese
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Brutta tegola per la Lazio e per Rino Gattuso: Kenneth Taylor, grande protagonista dell'ottimo inizio di stagione laziale, rivela Sky Sport, ha infatti riportato un affaticamento muscolare da valutare, che non gli ha consentito di portare a termine l'allenamento. Di conseguenza l'olandese è in forte dubbio in vista della sfida di sabato, con Dele-Bashiru che si candida per una maglia da titolare in caso di forfait del compagno.
Le partite della Lazio da qui a Natale
Torino-Lazio 28 novembre (Serie A)
Lazio-Atalanta 6 dicembre (Serie A)
Lazio-Roma 13 dicembre (Serie A)
Frosinone-Lazio 18 dicembre (Serie A)
Inter-Lazio 22 dicembre (Supercoppa italiana)
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