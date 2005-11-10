Marten de Roon si conferma un pilastro imprescindibile nello scacchiere di Gasperini, specie in Champions League, nonchè un pretoriano di ferro per il mister di Grugliasco. A testimoniarlo in maniera inconfutabile sono le statistiche di rendimento, che ne fotografano la straordinaria generosità tattica, l'efficienza in fase difensiva e l'elevato apporto atletico sul palcoscenico europeo.

Recuperi e tackles, i numeri parlano chiaro

Con 351 minuti complessivi collezionati in 5 gare, il centrocampista olandese figura al 3° posto tra i giocatori più utilizzati della Roma nella competizione europea. Un dato che evidenzia la fiducia riposta nella sua capacità di garantire equilibrio e sostanza alla mediana giallorossa. È nella fase di interdizione che De Roon fa registrare i numeri più rilevanti, imponendosi come il principale punto di riferimento difensivo nel reparto di mezzo: ben 27 palle recuperate (1° tra i centrocampisti, 2° assoluto in squadra), 6 tackle complessivi (1° tra i centrocampisti, 5° in rosa), di cui 3 tackle vinti (1° centrocampista, 2° in squadra).

Alla capacità di rottura del gioco avversario, De Roon unisce una presenza dinamica su tutto il fronte di gioco: ha macinato 46,9 km complessivi (4° giocatore della Roma e 2° tra i centrocampisti), unendo però anche velocità di punta a questi numeri tipici di un centrocampista di rottura. Un bilancio numerico che definisce il profilo di un centrocampista completo, in grado di abbinare quantità, lettura tattica e un apporto fondamentale per l'assetto della squadra in campo europeo.