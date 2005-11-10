Roma, per De Roon numeri super in Champions: ecco perché Gasperini non ci rinuncia mai
Simone Lorini
Marten de Roon si conferma un pilastro imprescindibile nello scacchiere di Gasperini, specie in Champions League, nonchè un pretoriano di ferro per il mister di Grugliasco. A testimoniarlo in maniera inconfutabile sono le statistiche di rendimento, che ne fotografano la straordinaria generosità tattica, l'efficienza in fase difensiva e l'elevato apporto atletico sul palcoscenico europeo.
Recuperi e tackles, i numeri parlano chiaro
Con 351 minuti complessivi collezionati in 5 gare, il centrocampista olandese figura al 3° posto tra i giocatori più utilizzati della Roma nella competizione europea. Un dato che evidenzia la fiducia riposta nella sua capacità di garantire equilibrio e sostanza alla mediana giallorossa. È nella fase di interdizione che De Roon fa registrare i numeri più rilevanti, imponendosi come il principale punto di riferimento difensivo nel reparto di mezzo: ben 27 palle recuperate (1° tra i centrocampisti, 2° assoluto in squadra), 6 tackle complessivi (1° tra i centrocampisti, 5° in rosa), di cui 3 tackle vinti (1° centrocampista, 2° in squadra).
Alla capacità di rottura del gioco avversario, De Roon unisce una presenza dinamica su tutto il fronte di gioco: ha macinato 46,9 km complessivi (4° giocatore della Roma e 2° tra i centrocampisti), unendo però anche velocità di punta a questi numeri tipici di un centrocampista di rottura. Un bilancio numerico che definisce il profilo di un centrocampista completo, in grado di abbinare quantità, lettura tattica e un apporto fondamentale per l'assetto della squadra in campo europeo.