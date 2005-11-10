Archiviata la15ª giornata del campionato di Serie C, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito a suddetto turno (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale diffuso dalla Lega Pro).

Salgono a 12 i calciatori squalificati. Però tutti per un turno.

Nessuna particolare pesante squalifica, con tutti calciatori fermati per una sola giornata. Si comincia da Adrian Cannavaro del Novara, "per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete", e si arriva a Tommaso Panelli del Desenzano e Lorenzo Da Pozzo del Ravenna; il primo è stato sanzionato "per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete", il secondo "per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di tesserati avversari, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina e sostando fuori dall’area tecnica, gesticolava e inveiva nei loro confronti". Pagano invece la recidività in ammonizione, Roberto Pierno del Campobasso, Lorenzo Lombardi del Carpi, Pietro Ciotti del Casarano, Andrea Gallo del Foggia, Fabrizio Paghera del Lumezzane, Simone Auriletto del Renate e un trittico del Picerno, formato da Emmanuele Esposito, Sergio Maselli e Samuel Pugliese.

Fermato Stellone. Per la panchina paga anche Settembrini.

È stato squalificato per un giornata Roberto Stellone della Casertana, "per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, gli mostrava un tablet e urlava in maniera aggressiva per contestarne l’operato", ma sul fronte staff tecnico è stato fermato anche Andrea Settembrini del Novara, "per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva in quanto in prossimità della panchina tratteneva con le mani il pallone destinato a un calciatore avversario al fine di ritardare intenzionalmente la ripresa del gioco, provocando così la reazione del giocatore".