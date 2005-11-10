Il futuro di Francisco Conceiçao potrebbe intrecciarsi con quello di Nick Woltemade, dando vita a un'operazione di mercato tra Juventus e Newcastle. Il nome dell'esterno portoghese è finito nuovamente sotto i riflettori della Premier League e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato il suo agente Jorge Mendes a proporlo al club inglese in vista della prossima estate.

NEWCASTLE, NON È L'UNICO CLUB INGLESE INTERESSATO

Il Newcastle rappresenta l'ultimo club della Premier League ad aver manifestato interesse per il numero 7 bianconero. Già durante la scorsa estate, infatti, Liverpool e Manchester United avevano effettuato alcuni sondaggi per il classe 2002, senza però arrivare a un affondo. Adesso è Mendes a cercare una soluzione che possa soddisfare le parti, con il Newcastle individuato come possibile interlocutore. Il procuratore portoghese conosce bene gli ambienti bianconeri e potrebbe sfruttare i rapporti esistenti per costruire un'operazione che non riguarderebbe soltanto il futuro di Conceiçao, ma anche quello di un altro giocatore attualmente a disposizione di Luciano Spalletti.

L'INTRECCIO CON WOLTEMADE E LE RAGIONI DI BILANCIO

Il riferimento è proprio a Nick Woltemade, attaccante tedesco arrivato a Torino negli ultimi giorni della sessione estiva con la formula del prestito secco dal Newcastle. L'accordo scadrà il 30 giugno 2027 e non prevede un diritto di riscatto. Per trattenerlo, dunque, la Juventus dovrà necessariamente trovare una nuova intesa con il club inglese. In questo scenario potrebbe inserirsi il nome di Conceiçao. La Juventus potrebbe provare a sfruttare l'interesse dei Magpies per il portoghese per ottenere condizioni economiche più favorevoli nell'eventuale acquisto definitivo di Woltemade. Un possibile incrocio che consentirebbe alle due società di discutere contemporaneamente del futuro dei rispettivi giocatori, anche se per adesso siamo ancora nel campo delle ipotesi. C'è poi una questione economica da non sottovalutare. Nel 2027 il valore residuo di Conceiçao a bilancio della Juventus sarà inferiore ai 20 milioni di euro. Un'eventuale cessione a una cifra superiore garantirebbe quindi ai bianconeri una plusvalenza significativa, aspetto tutt'altro che secondario nella pianificazione finanziaria del club.

CONCEIÇAO VUOLE RESTARE A TORINO

La possibile operazione deve però fare i conti anche con la volontà del diretto interessato. Conceicao è felice a Torino e, almeno per il momento, non sta pensando a un trasferimento. La sua intenzione sarebbe quella di continuare la propria avventura in bianconero e anche Luciano Spalletti lo considera un elemento importante per il reparto offensivo. Intanto, sul campo, il portoghese si prepara a tornare protagonista. Dopo circa 40 giorni di stop per il problema alla spalla sinistra, il recupero è completato e per la sfida di questa sera contro l'Omonia è previsto il suo ritorno dal primo minuto sulla corsia destra.