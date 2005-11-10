Giornate piuttosto complicate quelle che si stanno vivendo ad Arezzo, con la sconfitta arrivata ieri in quel di Mantova che rischia di lasciare strascichi più pesanti del previsto: nonostante abbia diretto l'allenamento odierno, durato poco più di mezzora, il tecnico Cristian Bucchi è in bilico, entro la serata potrebbero anche arrivare decisioni drastiche sul suo futuro.

La società sta riflettendo. E alle porte c'è il match contro il Pisa.

Già nella serata di ieri, come si legge sul portale arezzonotizie.it, c'è stato un colloquio tra il prima citato trainer, il presidente Guglielmo Manzo e il Ds Aniello Cutolo, durato circa 45': Bucchi ha poi parlato in sala stampa, toccando anche il tema del suo possibile esonero ("se l'Arezzo deciderà che il mio lavoro non è sufficiente dovrò accettare la decisione", ha detto). Comunicazioni, però, non ne sono poi arrivate, appunto c'è stato l'allenamento. La sfida del weekend contro il Pisa diventa dunque una sorta di ultima spiaggia? Non è scontato, perché nelle ultime ore sta prendendo corpo la soluzione dell’esonero.

Chi, per l'eventuale post?

Al netto dei nomi di esperienza che si rincorrono quando in B c'è un esonero - Fabrizio Castori, Andrea Sottil, Moreno Longo e Roberto Breda -, le piste più calde sembrano portare a Fabio Caserta e Domenico Toscano, che a differenza del collega è ancora sotto contratto con la sua ex squadra, il Catania, che non avrebbe però problemi a liberarlo. Non resta dunque che attendere, con la serata odierna che potrebbe portare novità.