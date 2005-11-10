Taylor preoccupa la Lazio: infortunio nell'allenamento di ieri, è in dubbio per il TorinoTMW
Simone Bernabei
Non arrivano buone notizie per la Lazio di Gennaro Gattuso. Nella seduta di ieri, dalle ultime raccolte da TMW, si è infatti fermato il centrocampista Kenneth Taylor. Un problema fisico ancora da accertare, che ha comunque portato l'ex Ajax a non allenarsi nella giornata di oggi nell'anti vigilia della sfida col Torino.
Le sue condizioni saranno valutate dallo staff sanitario biancoceleste anche nelle prossime ore, ma la sua presenza per il match contro i granata è a forte rischio. Anche perché le prossime settimane saranno dense di impegni importanti, fra derby contro la Roma e Supercoppa Italiana con l'Inter.
Le partite della Lazio da qui a Natale
Torino-Lazio 28 novembre (Serie A)
Lazio-Atalanta 6 dicembre (Serie A)
Lazio-Roma 13 dicembre (Serie A)
Frosinone-Lazio 18 dicembre (Serie A)
Inter-Lazio 22 dicembre (Supercoppa italiana)