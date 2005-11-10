Problemi in difesa per la Samp: Mbabu alle prese con un affaticamento muscolare. Il report
Claudia Marrone
È tra gli elementi più in forma della Sampdoria, ma per qualche giorno almeno i blucerchiati dovranno fare a meno del difensore Kevin Mbabu, alle prese con un affaticamento muscolare, emerso nel corso della gara contro il Padova; non è ancora dato sapere se il calciatore - rivitalizzato dalla cura D'Angelo - prenderà parte al match contro la Cremonese, ma di sicuro c'è che in vista dell'importante appuntamento di campionato sarà valutato giornalmente per capirne le condizioni.
Di seguito, il report medico del club ligure:
"L’U.C. Sampdoria comunica che Kevin Mbabu, uscito anzitempo nel corso della sfida vinta con il Padova allo stadio “Euganeo”, ha accusato un affaticamento muscolare. Le condizioni del difensore verranno valutate giorno per giorno in vista della gara casalinga con la Cremonese.
Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Manuel Cicconi – che ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore lungo sinistro – Alessandro Di Pardo, Karim Diop e Salvatore Esposito".