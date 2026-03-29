Milan, il ct della Francia su Rabiot: "Botta al ginocchio, lavora a parte per precauzione"

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, non sarà a disposizione per la partita della nazionale francese contro la Colombia, amichevole in preparazione in vista del Mondiale in programma questa sera alle 21. Il commissario tecnico, Didier Deschamps, alla vigilia della sfida ha infatti spiegato che il giocatore rossonero non avrebbe preso parte alla rifinitura: "Per precauzione" - ha spiegato - ". Ha preso una botta al ginocchio".

Diverse le rotazioni fra le fila dei transalpini, con il portiere Mike Maignan che dovrebbe osservare un turno di riposo ed anche Desiré Doué non al meglio della condizione fisica: "Dés ha sentito dolore alle costole. È stato visitato e oggi si sente meglio. Parteciperà all'allenamento e vedrò come si sente", ha detto il ct sul talento del Paris Saint-Germain.

Da capire dunque se il giocatore, come presumibile, verrà risparmiato per tutta la durata dei novanta minuti nella gara di oggi contro la Colombia, magari rimanendo fuori direttamente dai convocati per la sfida. Ricordiamo che all'orizzonte c'è una sfida molto importante per il finale di stagione del Milan: lunedì 6 aprile alle 20.45 il big match contro il Napoli, allo stadio Maradona, scontro diretto per il secondo posto e per mettere pressione alla capolista Inter.