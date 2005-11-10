Milan, Pulisic: "Vittoria meritata, ringrazio Kakà per le bellissime parole su di me"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:52Serie A
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31.10.2026 23:52Serie A
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Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato intervistato da DAZN dopo il successo per 3-1 nel derby contro l'Inter sbloccato da un suo gol: "Notte importante per noi, abbiamo meritato questa vittoria perché stiamo lavorando molto duro. Kakà era un giocatore fantastico, lo ringrazio per le bellissime parole su di me".
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