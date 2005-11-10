Juventus, per gennaio rispunta l'idea Sorloth. Ma il vero sogno è Raimondo del Frosinone

Mercato o meno, la Juventus a gennaio dovrà risolvere il problema centravanti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre a Folarin Balogun, attaccante del Monaco in odore di cessione dopo appena sei mesi (71 minuti giocati in 4 presenze), ci sono altri profili che potrebbero tornare d’attualità nella sessione invernale. Tra questi spicca Alexander Sorloth, già cercato dalla Vecchia Signora in estate e oggi alle prese con una concorrenza elevata nell’Atletico Madrid (appena 43 minuti giocati in tre presenze finora). Il futuro del norvegese resta da definire, ma il suo profilo piace particolarmente a mister Spalletti, che potrebbe spingere per un nuovo tentativo.

Il sogno è Raimondo del Frosinone

La pista che porta a Sorloth potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus, soprattutto se dovessero aprirsi spiragli per un’operazione sostenibile dal punto di vista economico. Il norvegese garantirebbe fisicità, presenza in area e caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti attualmente a disposizione del tecnico bianconero. Più complicata, invece, appare la strada che conduce ad Antonio Raimondo, oggi al Frosinone ma di proprietà del Bologna. Il giovane centravanti - attuale capocannoniere della Serie A insieme a Gustavo Varela del Monza - è un profilo apprezzato, ma immaginare un suo trasferimento già a gennaio non è semplice.

Il problema del gol resta aperto

La necessità di lavorare sul mercato nasce anche dalle difficoltà offensive mostrate finora. La vittoria per 2-0 sul Lecce, firmata da McKennie e Douglas Luiz, ha restituito punti importanti, ma non ha risolto i problemi di Kolo Muani e Woltemade, ancora poco incisivi sotto porta. Con un contributo limitato dei centravanti al bottino realizzativo della squadra, un nuovo intervento in sede di trattative appare così una possibilità concreta.