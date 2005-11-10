La nuova Lazio ha trovato uno dei suoi punti di riferimento in Kenneth Taylor. Arrivato per dare qualità e dinamismo al centrocampo biancoceleste, l'olandese si è trasformato in pochi mesi in una pedina imprescindibile nello scacchiere di Gennaro Gattuso. Una crescita costante che non passa inosservata. Tanto che, attorno al suo nome, iniziano a muoversi le grandi del calcio italiano ed europeo. In particolare la Juventus, che avrebbe individuato nel classe 2002 un profilo ideale per rinforzare la propria mediana.

Bianconeri attenti

Taylor può essere un obiettivo per il prossimo mercato. L'interesse della squadra torinese si aggiunge a quello di alcune società di Premier League, tra cui Newcastle, Bournemouth e Brentford, tutte attente all'evoluzione del centrocampista olandese. Problema valutazione, perché l'ex Ajax vale intorno ai 40 milioni di euro.

La posizione della Lazio, però, è molto chiara: Taylor non si tocca. Gattuso non ha alcuna intenzione di perdere uno dei giocatori più importanti della propria squadra e ha fatto capire alla società quanto sia fondamentale conservare l'attuale gruppo.Una questione di equilibri e ambizioni. La Lazio ha costruito qualcosa di importante in questi primi mesi e privarsi di un protagonista del genere significherebbe mettere a rischio un percorso che sta andando ben oltre le aspettative iniziali.