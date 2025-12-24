Angers, per Cherif servono 25 milioni. Il Crystal Palace pronto a fare la prima offerta

Nonostante le pesanti restrizioni finanziarie, l'Angers sta scrivendo una delle pagine più sorprendenti della stagione in Ligue 1. Attualmente stabilmente al decimo posto in classifica, il club francese è diventato una vera "mina vagante" del campionato, trascinato dalle prestazioni di Sidiki Cherif, l'astro nascente che sta attirando su di sé i riflettori dei principali club europei.

A soli 19 anni, Cherif si è già imposto come uno dei profili più interessanti del panorama francese, mettendo a referto quattro reti nel massimo campionato. Numeri e giocate che non sono passati inosservati: secondo le ultime indiscrezioni, il nome dell'attaccante sarebbe già finito sul taccuino degli osservatori del Milan, sempre molto attento ai giovani talenti d'oltralpe. La corsa al classe 2006, però, si preannuncia serrata e di respiro internazionale. In Germania, ben quattro club seguono con attenzione la sua evoluzione: Amburgo, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francoforte e Stoccarda.

L'interesse non si ferma ai confini continentali: stando a quanto riportato da Le Parisien, anche la Premier League avrebbe iniziato a muovere i primi passi, con il Crystal Palace segnalato in forte pressing sul giocatore. Per l'Angers, la sfida sarà resistere agli assalti dei top club già nella prossima finestra di mercato, cercando di valorizzare al massimo la sua pepita d'oro, già valutata tra i 25 e i 30 milioni.