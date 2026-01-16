Assalto del Crystal Palace, l'Angers prova a resistere: l'obiettivo è l'attaccante Cherif

Il mercato invernale di Ligue 1 entra nel vivo e, come spesso accade in questa fase della stagione, sono soprattutto i club medio-piccoli a dover difendere i propri elementi migliori dagli assalti esterni. È il caso dell’Angers, finito sotto pressione per due dei suoi giocatori più rappresentativi: Himad Abdelli e Sidiki Cherif.

In particolare, l’attaccante franco-guineano è al centro di un forte interesse proveniente dall’estero. Tra i club più attivi c’è il Crystal Palace, che guarda alla Ligue 1 per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. Secondo le informazioni raccolte da Footmercato, il club inglese ha presentato una proposta articolata: prestito oneroso da 4 milioni di euro, con opzione di riscatto fissata a 12 milioni, più eventuali bonus legati alle prestazioni del giocatore. Una formula che, però, non ha soddisfatto la dirigenza del club francese.

L'Angers, infatti, non intende privarsi del suo attaccante a condizioni ribassate e valuta Chérif tra i 25 e i 30 milioni di euro, chiedendo un trasferimento a titolo definitivo. Una cifra ritenuta eccessiva dal Crystal Palace, che al momento non sembra disposto a investire una somma così elevata già nel mercato di gennaio. La trattativa resta quindi in salita, con l'Angers deciso a resistere e gli inglesi chiamati a valutare se rilanciare o virare su altri obiettivi.