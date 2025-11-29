Milan, Tomori: "Testa bassa e pedalare, abbiamo attaccanti che fanno la differenza"
Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio: "Testa bassa e pedalare, il derby è stata una bella partita ma ne abbiamo ancora tante per migliorare e finire dove vogliamo al termine della stagione".
Vi sta salendo il gusto nei duelli?
"Certo, non solo noi difensori, ma tutta la squadra: c'è il gusto di difendere insieme, sappiamo che se non subiamo gol abbiamo attaccanti forti che possono fare la differenza".
