Serie C, 15ª giornata: i risultati parziali degli anticipi. Avanti Trento e Salernitana
Luca Bargellini
Sono appena terminati i primi tempi dei due anticipi della 15ª giornata del campionato di Serie C iniziati alle ore 20:30. Per quanto riguarda il Girone A c'è da registrare il vantaggio del Trento sul Cittadella per 1-0. Medesimo risultato anche nella sfida del Girone C fra Casertana e Salernitana: questa volta però a chiudere in vantaggio è la formazione ospite allenata da Vito Di Bari. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C - 15ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Trento-Cittadella 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
29' Maffei
Sabato 21 novembre
Ore 14.30 - Treviso-Pergolettese
Ore 17.30 - Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 - Giana Erminio-Juventus Next Gen
Domenica 22 novembre
Ore 12.30 - Pro Vercelli-Novara
Ore 12.30 - Union Brescia-Renate
Ore 14.30 - Alcione Milano-Ospitaletto
Ore 17.30 - Desenzano-Albinoleffe
Ore 17.30 - Dolomiti Bellunesi-Carpi
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 - Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)
GIRONE C
In corso
Casertana-Salernitana 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
38' aut. Kontek
Sabato 21 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Barletta
Ore 14.30 - Inter U23-Potenza
Ore 14.30 - Monopoli-Cavese
Ore 17.30 - Crotone-Cosenza
Ore 17.30 - Savoia-Sorrento
Domenica 22 novembre
Ore 12.30 - Scafatese-Foggia
Ore 14.30 - Altamura-Casarano
Ore 15.00 - Catania-Bari
Ore 17.30 - Picerno-Giugliano
GIRONE B
Sabato 21 novembre
Ore 14.30 - Ostiamare-Atalanta U23
Ore 14.30 - Vado-Latina
Ore 17.30 - Campobasso-Vis Pesaro
Ore 17.30 - Pineto-Pescara
Domenica 22 novembre
Ore 14.30 - Livorno-Ravenna
Ore 14.30 - Pianese-Gubbio
Ore 14.30 - Torres-Spezia
Ore 17.30 - Forlì-Reggiana
Ore 17.30 - Sambenedettese-Perugia
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 - Grosseto-Guidonia Montecelio
Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Torres 25, Grosseto 23, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Campobasso 19, Latina 18, Atalanta U23 18*, Perugia 17, Pineto 17*, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Ostiamare 10, Vis Pesaro
*una gara in meno