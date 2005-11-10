Vasilije Adzic non ci sarà contro il Genoa. È questa l'unica certezza sulle condizioni del centrocampista montenegrino, scrive Sassuolo News, ancora alle prese con un problema al ginocchio accusato durante Cipro-Montenegro dello scorso 15 novembre. Il giocatore si era fermato dopo uno scontro di gioco nel primo tempo, provando inizialmente a proseguire prima di essere sostituito al 39'. Il problema era stato interpretato come conseguenza di un trauma, ma gli accertamenti proseguono e non è ancora arrivata una diagnosi definitiva.

Tempi di recupero da valutare: Napoli e Juventus in dubbio

Il Sassuolo dovrà fare a meno di Adzic nella sfida di domenica 22 novembre contro il Genoa, mentre restano interrogativi sulla sua disponibilità per gli impegni successivi. Nel calendario neroverde figurano il Napoli, atteso al Mapei Stadium il 29 novembre, e soprattutto la Juventus, avversaria il 3 dicembre negli ottavi di finale di Coppa Italia. Al momento ogni previsione sarebbe prematura, prima bisognerà conoscere l'entità dell'infortunio.

Infermeria affollata, il Sassuolo non vuole correre rischi

La prudenza è la linea scelta dal club, che non intende accelerare i tempi senza avere un quadro clinico preciso. L'infermeria neroverde è già condizionata da situazioni delicate: Fedde Leysen è fermo per la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro, mentre Ismael Koné prosegue il recupero dopo la grave frattura di tibia e perone.