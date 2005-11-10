Secondo SDNA, testata greca, il Parma continua a seguire attivamente Santino Andino del Panathinaikos. Bologna, Club Brugge, PSV Eindhoven e Benfica hanno gli occhi su di lui e lo stanno osservando con grande attenzione. I club lo avevano già individuato al tempo del Godoy Cruz e hanno proseguito il monitoraggio dopo il passaggio in Grecia, arrivato nella scorsa estate. Non risultano offerte formali al momento, ma non è escluso che possano arrivare a gennaio.

Le caratteristiche tecniche

Andino è un esterno moderno, tecnico e dinamico: ama ricevere palla, controllare in avanti e sfidare il diretto avversario. Si adatta sia a contesti di contropiede (Godoy Cruz) sia a fasi di possesso più strutturato (Nazionale U20 e ora Panathinaikos). È pericoloso quando ha spazio per allungarsi e quando può isolarsi sull’uomo. Ha mostrato buona duttilità offensiva e capacità di produrre gol e assist in modo costante.