La Fiorentina ha riabbracciato tutti e sei i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Da Fagioli, rientrato già a inizio settimana, fino a Mastantuono, ultimo a scendere in campo, il gruppo viola è tornato progressivamente al completo. Tra i rientrati c'è anche Alieu Njie, protagonista di un piccolo spavento dopo l'infortunio accusato all'esordio con la Svezia. Gli accertamenti non si sono resi necessari e il problema non sembra preoccupare. L'esterno oggi ha svolto una parte dell'allenamento con il resto della squadra, alimentando l'ottimismo in vista della trasferta di Monza. Resta comunque possibile una gestione prudente, con Gnonto pronto a prendere il suo posto dopo aver lavorato al Viola Park durante tutta la sosta.

Ndour e Atta, segnali positivi

Indicazioni incoraggianti anche per Ndour e Atta, che oggi hanno lavorato parzialmente in gruppo. Entrambi sperano nella convocazione, ma per l'ex Udinese la Fiorentina non intende correre rischi e vuole gestire con attenzione il rientro.

Diverso il discorso per il centrocampista italiano, pronto a tornare a disposizione dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori dalle amichevoli dell'Under 21 di Baldini. Proseguono invece separatamente i rispettivi percorsi di recupero per Parisi e Pongracic, che anche oggi si sono allenati a parte. Le indicazioni definitive sulle condizioni dei singoli arriveranno domani, quando Paolo Vanoli parlerà in conferenza stampa dopo l'allenamento del sabato mattina.