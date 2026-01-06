TMW Miretti titolare, ma è seguito da tutti i club di media classifica. Anche Sassuolo e Cagliari

Fabio Miretti potrebbe partire da titolare questa sera contro il Sassuolo. Il centrocampista della Juventus può prendere il posto di Francisco Conceicao, nemmeno convocato per oggi, in un assetto meno garibaldino e più equilibrato, con McKennie che andrebbe a piazzarsi sull'esterno di destra invece che da trequartista.

Su di lui però ci sono tutti i club di media classifica, disponibili a lasciargli più spazio. Come il Como, che sarebbe pronto a fare un'offerta a titolo definitivo, ma non solo. Anche Sassuolo, Parma e Cremonese, mentre la Lazio ha chiesto informazioni nelle ultime settimane, sentendosi comunque rispondere picche dai bianconeri.

In ogni caso la sensazione è che Miretti rimarrà e che, eventualmente, arriverà un quarto centrocampista. Una soluzione tampone che non alteri più di tanto gli equilibri fra Locatelli, Thuram e Koopmeiners, i deputati titolari. Miretti andrebbe inserito nella batteria dei trequartisti, anche se capace di giocare praticamente in tutti i ruoli del centrocampo. In estate invece era stato il Napoli a chiedere informazioni e sperare in un'apertura della Juve che c'era stata ma solo per un trasferimento a titolo definitivo e con valutazione sopra i 10 milioni. L'aspettare degli azzurri non ha aiutato la buona riuscita di una trattativa che si è arenata intorno all'inizio di agosto.