Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Miretti titolare, ma è seguito da tutti i club di media classifica. Anche Sassuolo e Cagliari

Miretti titolare, ma è seguito da tutti i club di media classifica. Anche Sassuolo e CagliariTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 15:11Serie A
Andrea Losapio

Fabio Miretti potrebbe partire da titolare questa sera contro il Sassuolo. Il centrocampista della Juventus può prendere il posto di Francisco Conceicao, nemmeno convocato per oggi, in un assetto meno garibaldino e più equilibrato, con McKennie che andrebbe a piazzarsi sull'esterno di destra invece che da trequartista.

Su di lui però ci sono tutti i club di media classifica, disponibili a lasciargli più spazio. Come il Como, che sarebbe pronto a fare un'offerta a titolo definitivo, ma non solo. Anche Sassuolo, Parma e Cremonese, mentre la Lazio ha chiesto informazioni nelle ultime settimane, sentendosi comunque rispondere picche dai bianconeri.

In ogni caso la sensazione è che Miretti rimarrà e che, eventualmente, arriverà un quarto centrocampista. Una soluzione tampone che non alteri più di tanto gli equilibri fra Locatelli, Thuram e Koopmeiners, i deputati titolari. Miretti andrebbe inserito nella batteria dei trequartisti, anche se capace di giocare praticamente in tutti i ruoli del centrocampo. In estate invece era stato il Napoli a chiedere informazioni e sperare in un'apertura della Juve che c'era stata ma solo per un trasferimento a titolo definitivo e con valutazione sopra i 10 milioni. L'aspettare degli azzurri non ha aiutato la buona riuscita di una trattativa che si è arenata intorno all'inizio di agosto.

Articoli correlati
Juventus, Spalletti punterà su Miretti per sostituire Conceicao Juventus, Spalletti punterà su Miretti per sostituire Conceicao
Miretti possibile 'sacrificato' Juventus, ma solo per 25 milioni. Piace anche al... Miretti possibile 'sacrificato' Juventus, ma solo per 25 milioni. Piace anche al Bologna
Juventus, Spalletti sfida il passato: ballottaggio Thuram-Miretti Juventus, Spalletti sfida il passato: ballottaggio Thuram-Miretti
Altre notizie Serie A
Cremonese, si insiste per Luperto del Cagliari. Pronta un'offerta a titolo definitivo... TMWCremonese, si insiste per Luperto del Cagliari. Pronta un'offerta a titolo definitivo
Milan, Brocchi difende Leao: "Può dividere, si critica ma è quasi sempre il miglior... Milan, Brocchi difende Leao: "Può dividere, si critica ma è quasi sempre il miglior marcatore"
Roma a caccia di un 9? Intanto può rafforzarsi dietro: contatti col Fenerbahce per... Roma a caccia di un 9? Intanto può rafforzarsi dietro: contatti col Fenerbahce per Oosterwolde
Miretti titolare, ma è seguito da tutti i club di media classifica. Anche Sassuolo... TMWMiretti titolare, ma è seguito da tutti i club di media classifica. Anche Sassuolo e Cagliari
Barcellona, non l'Inter. Cancelo criptico sui social: "Non sapete la verità. Quanta... Barcellona, non l'Inter. Cancelo criptico sui social: "Non sapete la verità. Quanta gente..."
Como, Fabregas: "Non parlo di Europa, il nostro obiettivo è sempre continuare a crescere"... Como, Fabregas: "Non parlo di Europa, il nostro obiettivo è sempre continuare a crescere"
Pisa, Gilardino: "Coppola scelta delle ultime ore, vedremo quando sarà disponibile... Pisa, Gilardino: "Coppola scelta delle ultime ore, vedremo quando sarà disponibile Durosinmi"
Bove, tempo di tornare a giocare: saluterà la Roma, nel futuro c'è la Premier League... Bove, tempo di tornare a giocare: saluterà la Roma, nel futuro c'è la Premier League
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
3 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida la ThuLa. Mkhitaryan titolare
4 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
5 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Emergenza per Gasperini
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Emergenza per Gasperini
Immagine top news n.1 Roma, colloquio di mercato a Lecce tra Gasperini e Massara: le immagini
Immagine top news n.2 Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli
Immagine top news n.3 Hellas Verona, in tanti su Giovane. Per la Roma è la prima scelta se non arriva Raspadori
Immagine top news n.4 Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al Barcellona
Immagine top news n.5 La Juventus si muove per Chiesa, ma il Napoli spera. E il Liverpool detta le condizioni
Immagine top news n.6 Sarri perde un altro attaccante, Castellanos dalla Lazio al West Ham adesso è ufficiale
Immagine top news n.7 Cancelo ha preferito il Barcellona all'Inter: affare fatto, i dettagli dell'accordo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.2 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.3 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Girone C si deciderà alle ultime 5 gare. Catania, Benevento, Salernitana le big"
Immagine news Serie C n.2 Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Roma e Como per il 4° posto: la lotta vista dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Brocchi difende Leao: "Può dividere, si critica ma è quasi sempre il miglior marcatore"
Immagine news Serie A n.2 Roma a caccia di un 9? Intanto può rafforzarsi dietro: contatti col Fenerbahce per Oosterwolde
Immagine news Serie A n.3 Miretti titolare, ma è seguito da tutti i club di media classifica. Anche Sassuolo e Cagliari
Immagine news Serie A n.4 Barcellona, non l'Inter. Cancelo criptico sui social: "Non sapete la verità. Quanta gente..."
Immagine news Serie A n.5 Como, Fabregas: "Non parlo di Europa, il nostro obiettivo è sempre continuare a crescere"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Gilardino: "Coppola scelta delle ultime ore, vedremo quando sarà disponibile Durosinmi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, dalla Cremonese arriva De Luca: prestito con diritto di riscatto e/o obbligo
Immagine news Serie B n.2 Entella, obiettivo centrato. A titolo definitivo dal Pescara arriva Squizzato
Immagine news Serie B n.3 Padova, Mangiaracina-Lopez rientra dal prestito al Treviso. E va alla Paganese
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Zilli: "Raggiunti gli obiettivi di squadra del 2025. Ora dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, la carica del Partenio per battere la Sampdoria. Partita speciale per Tutino
Immagine news Serie B n.6 Olzer allontana le voci di mercato: "Voglio centrare con il Pescara la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Capello: "Non credo che il vantaggio dal 2° posto possa svanire. Anzi..."
Immagine news Serie C n.2 Il Perugia si rinforza in attacco: ecco Nepi dal Giugliano. Contratto fino al 2027 con opzione
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Bosco: "Vigili sul mercato, ma i playoff possiamo disputarli anche con questa rosa"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, arriva l'addio con Bulevardi. Il centrocampista ha risolto il suo contratto
Immagine news Serie C n.5 Serie C, ecco gli arbitri della 21ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, ecco il rinforzo tra i pali. Del Favero ha firmato un contratto fino a giugno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Sassuolo Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.3 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.5 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…