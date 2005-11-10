Milan, Musah: "Modric a 41 anni è impressionante, giocare con lui è più facile"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro l'Inter: "Sappiamo che quando inizi la partita con intensità e metti palloni nell'altra area di rigore crei problemi agli avversari, è stato l'approccio che sognavamo".

Com'è giocare con Modric?

"Per un quarantunenne è impressionante, oggi ha corso più di me e non gioca solo con la palla. Imparo tanto da lui, ci ho giocato spesso contro quando era al Real. Giocando al suo fianco diventa tutto più semplice".

Pensi di esserti preso una rivincita?

"La prima stagione con Pioli abbiamo perso dei derby, poi non ne abbiamo perso più uno. Vedere San Siro così è stato bellissimo, non ho mai sentito così tanti fischi come quando è entrata l'Inter. Siamo contentissimi per oggi, dobbiamo affrontare ogni partita nello stesso modo".

A cosa è dovuto il tuo exploit?

"Tutte le mie esperienze mi hanno aiutato a essere più calmo sul campo e prendere meno rischi in certe zone, il mister mi sta dando delle opportunità puntando su di me e lo ringrazio molto ma so che le cose possono passare in fretta e devo continuare così".