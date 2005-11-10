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Mondiale U15, l'Italia batte il Perù ai calci di rigore. Agli ottavi c'è la Cechia

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 15:53Serie A
28.10.2026 15:53Serie A
Fonti preferite
Gli Azzurrini, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sull’1-1, superano i peruviani dal dischetto, qualificandosi tra le migliori sedici del Mondiale
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Grande prova di carattere della Nazionale Under 15, che si impone sul Campo 3A dell’Hovsan Competition Complex di Baku per 4-3 ai tiri di rigore sul Perù – anagraficamente più grande di un anno –, dopo che i due tempi regolamentari da 20 minuti ciascuno si erano chiusi sul risultato di 1-1, nei sedicesimi di finale del livello A della fase torneo della FIFA U-15 World Cup & Festival, in corso fino al 30 ottobre in Azerbaigian.

L’Italia subisce il vantaggio avversario, firmato al 6’ dall’ala dell’Universitario Jean Franco Trujillo, prima di pareggiare i conti grazie al rigore procurato e realizzato dal centravanti del Parma, Manuel Ferraro, all’11’. Nella ripresa, dopo un penalty concesso dal direttore di gara per un fallo di Cristian D’Eletto, difensore della Roma, ai danni di Dyland Yair Valiente Rivera, centrocampista del Club Alianza Lima, neutralizzato da Leonardo Brigante, portiere del Torino, a Dayro Sebastián Maldonado Ramírez, difensore del Club Sporting Cristal, al 38’, i peruviani rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Flavio Alessandro Collantes Hurtado, terzino dell’Universitario, al 40’+2.

Ai tiri di rigore, durante i quali il numero 1 azzurro ipnotizza prima Austin Vilela poi nuovamente Maldonado, che stavolta colpisce il palo, i ragazzi di Enrico Battisti, nonostante l’errore di Mario Tambaro, si impongono grazie alla trasformazione finale dagli undici metri di Thomas Musella, centrocampista del Parma.

“È stata una partita tosta e fisica – sottolinea il tecnico azzurro –, contro un avversario più prestante. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, tenendo il pallino del gioco, ma nella ripresa abbiamo perso equilibrio. Nel finale Leo (Brigante, ndr) è stato decisivo, parando il rigore e confermandosi protagonista nella serie finale. Mi è piaciuta anche la freddezza di chi, alla prima esperienza con questa maglia, si è presentato sul dischetto”.

Gli Azzurrini torneranno in campo nel pomeriggio (ore 17.45), sempre sul terreno di gioco 3A, per disputare gli ottavi di finale contro la Cechia, che stamattina ha battuto l’Angola con un netto 5-1 sul 7A. “Ora ci aspetta una sfida difficilissima – conclude Battisti –, contro una squadra di qualità e fisicità, che conosciamo già dallo scorso anno. Sarà fondamentale resettare in fretta e recuperare le energie per farci trovare pronti. Il livello si è alzato rispetto alla prima fase, con avversari più attrezzati tecnicamente e atleticamente: per noi, che siamo sotto età, è un’importante occasione per crescere e misurarci con il calcio internazionale”.

PARTITA. L’Italia si presenta con Galliera in porta; D’Eletto, Carpi e Criscito in difesa, con quest’ultimo che torna a indossare la fascia di capitano dopo l’esordio contro il Turkmenistan (5-1, 24 ottobre); Koite e Tambaro a centrocampo; Kostyuk e Ferraro in attacco. Il Perù risponde con Ccoñas, il capitano, tra i pali; la linea difensiva è formata da Chávez, Maldonado e Collantes; Tejada, Edinson e Vilela in mediana, con Trujillo unico riferimento offensivo.

I peruviani partono con intraprendenza e, al 4’, impegnano Galliera con il destro di Trujillo. Due minuti più tardi, proprio il numero 11 finalizza un contropiede fulmineo, infilando il portiere azzurro con un diagonale dalla destra. Gli Azzurrini reagiscono e, al 10’, conquistano un calcio di rigore per il fallo di Valiente su Ferraro. Dal dischetto, il numero 11 azzurro non sbaglia, spiazzando Ccoñas all’11’. Nel finale dei primi 20 minuti, i ragazzi di Enrico Battisti aumentano la pressione e, al 17’, sfiorano il sorpasso con una punizione di Musella, letteralmente tolta dall’incrocio dall’estremo difensore peruviano. Si va così all’intervallo sull’1-1.

Nella seconda frazione di gioco, l’Italia cerca con maggiore insistenza la via del gol, affidandosi soprattutto alle iniziative del solito Ferraro, che impegna il numero 1 avversario al 32’, 34’ e 37’. Il Perù, dopo un tentativo al 36’ con Oliva, neutralizzato a tu per tu dall’estremo difensore azzurro, avrebbe l’occasione per riportarsi in vantaggio a due minuti dalla fine (38’), con un rigore concesso dall’arbitro per un fallo di D’Eletto su Vilela, ma Maldonado si vede respingere il destro a mezz’altezza e a incrociare da un monumentale Brigante. Nel secondo dei tre minuti di recupero concessi, i peruviani restano in sette per l’espulsione di Collantes, reo di aver steso Musella, lanciato a rete. Al triplice fischio finale, il risultato è ancora in parità e sono necessari i tiri di rigore per decretare un vincitore.

Dagli undici metri, con Tambaro unico azzurro a sbagliare, l’Italia si impone per 4-3 sfruttando al meglio il rigore parato dal solito Brigante a Vilela e il palo colpito da Maldonado, staccando così il biglietto per gli ottavi di finale, in programma nel pomeriggio (ore 17.45).

ITALIA-PERÙ 1-1, 5-4 dtr (1-1 pt)
Italia (3-2-2): Galliera; D'Eletto, Carpi, Criscito ©; Koite, Tambaro; Kostyuk, Ferraro | Brigante (P), Turrini, Vian, Musella, Reguig, Chirico. All.: Enrico Battisti.
Perù (3-3-1): Ccoñas ©; Chávez, Maldonado, Collantes; Tejada, Edinson, Vilela; Trujillo | De Paz, Cherres, Valiente, Hidalgo, Oliva, Montes (P). All.: Diego Ortiz.

Marcatori: 6' Trujillo (PER), 11' rig. Ferraro (ITA).
Tiri di rigore: Tejada (PER) gol, Ferraro (ITA) gol, Vilela (PER) parato, Kostyuk (ITA) gol, Maldonado (PER) palo, Tambaro (ITA) parato, Valiente (PER) gol, Vian (ITA) gol, Trujillo (PER) gol, Musella (ITA) gol.

Note: ammonito Tambaro (ITA) al 40’+1, espulso Collantes (PER) al 40’+2. Recupero 0’pt, 3’st.

Fonte: figc.it

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