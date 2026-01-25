Monologo Roma, ma il fortino del Milan resiste. Grazie anche a Maignan: 0-0 all'intervallo

Termina senza gol il primo tempo dell'Olimpico, ancora 0-0 all'intervallo tra Roma e Milan. Il racconto dei 45 minuti inaugurali.

Si comincia subito forte sul prato dell'Olimpico, con una conclusione per parte nei primi 2 minuti di match: inaugura Malen, facile per Maignan, risponde il fischiatissimo ex Saelemaekers poi calciando alto. È però la Roma a prendere il campo e la superiorità territoriale, creando una buona quantità di occasioni già nel primo quarto. In particolare, è molto attivo il centravanti appena portato dal mercato: a Malen capitano un paio di palloni invitanti, ma né di testa né di piede (al 19' calcia da ottima posizione, ma va col piede sbagliato) arriva a far male a Maignan. Il Diavolo fatica a trovare l'appoggio degli attaccanti e a ripartire, a lungo sul prato dell'Olimpico è dunque monologo Roma: alla mezz'ora altra palla buona per Malen, che però sbatte ancora una volta su Maignan. Pure nel quarto d'ora che precede l'intervallo il copione rimane il medesimo: la Roma fa la partita e crea occasioni, il Milan attende chiuso in difesa e in difficoltà nel ripartire. Prima dell'intervallo è Celik che si crea le situazioni più nitide, vedendosi però contenuto in scivolata da Modric prima che la difesa ospite sbrogli la situazione e poi, sul secondo tentativo del turco in pieno recupero, sbattendo su un Maignan reattivo. È anche grazie a lui se il primo tempo di Roma-Milan è finito 0-0.

Segui Roma-Milan con TMW