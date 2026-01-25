Sudtirol-Padova 3-0, le pagelle: Merkaj devastante, Lasagna un fantasma

Risultato finale: Sudtirol-Padova 3-0

SUDTIROL

Adamonis 6,5 - Praticamente inoperoso per gran parte del match, ma attentissimo sulle poche palle vaganti rese viscide dalla neve. Spettatore non pagante, ma con stile.

El Kaouakibi 7,5 - Una forza della natura sulla destra. Oltre a difendere con ordine, pennella il cross perfetto per il raddoppio di Pecorino.

Kofler 7 - Il giovane centrale non sbaglia un intervento. Annulla Lasagna senza mai andare in affanno.

Veseli 6,5 - Esperienza e posizionamento. Guida la linea a tre con grande autorità, concedendo le briciole agli attaccanti veneti.

Molina 7,5 - Il "pendolino" della fascia. Suo il cross al bacio per l'1-0 di Merkaj. Domina la corsia destra con una facilità disarmante. Dall’80’ Davi F. s.v.

Tait 7 - È ovunque. Quantità e qualità a servizio della squadra, recupera un’infinità di palloni. Dal 67’ Davi S. 6 - Partecipa alla festa.

Tronchin 6,5 - Gara di sostanza in mezzo al campo. Pulisce i palloni sporchi e scherma bene la difesa. Dal 76’ Crnigoj s.v.

Casiraghi 7 - Mette il sigillo finale trasformando con estrema freddezza il rigore del 3-0. Solita gestione magistrale dei tempi.

Zedadka 6,5 - Grande spinta. Vince quasi tutti i duelli con Capelli, garantendo ampiezza alla manovra. Dal 66’ Frigerio 6 - Aiuta i suoi nella fase finale del match con grande grinta.

Merkaj 8 - Un incubo per la difesa biancoscudata. Segna un gol da centravanti vero e lavora tantissimo per la squadra. Fisicamente straripante.

Pecorino 7,5 -Sfrutta i suoi centimetri per il gol del 2-0. Un punto di riferimento costante che permette alla squadra di salire. Dal 77’ Odogwu s.v.

Fabrizio Castori 8 - Una "Lectio Magistralis" su come si gioca a calcio quando il termometro scende sotto lo zero e il campo diventa una trincea. Prepara la partita puntando tutto sulla fisicità e sui cross dalle fasce, sapendo che la difesa del Padova avrebbe sofferto i palloni alti.

PADOVA

Sorrentino 5,5 - Non ha colpe specifiche sui gol, tutti ravvicinati o imparabili, ma la difesa oggi lo ha lasciato troppo spesso scoperto. Due parate miracolose.

Villa 4,5 - Anche lui travolto dalle ondate offensive biancorosse. Non riesce a dare stabilità al reparto. Dal 46’ Silva 5,5 - Sicuramente meglio del compagno sostituito.

Sgarbi 5 - Spesso fuori posizione sui cross laterali. La difesa oggi ha ballato troppo.

Perrotta 4,5 - Soffre terribilmente la fisicità di Merkaj.

Harder 5 - Prova a mettere ordine ma predica nel deserto. Si perde Casiraghi in diverse occasioni. Dal 61’ Buonaiuto 5,5 - Non riesce a dare la scossa sperata sulla corsia esterna.

Capelli 6 - Uno dei pochi a crederci. Colpisce un incrocio dei pali clamoroso che avrebbe potuto riaprire la partita.

Fusi 5 - Travolto dal dinamismo del centrocampo di Castori. Non riesce mai a dettare i ritmi..

Varas 5 - Appannato e poco reattivo sulle seconde palle.

Barreca 5,5 - Inizia bene, ma sparisce gradualmente dalla partita quando Molina inizia a spingere con continuità.. Dal 78’ Baselli 5 - Provoca con un ingenuo fallo di mano il rigore del 3-0.

Bortolussi 7 - Qualche timido accenno di giocata tecnica nel primo tempo, poi cala vistosamente.

Lasagna 4 - Completamente isolato. Non riceve rifornimenti, ma non fa nulla per andarseli a cercare. Un fantasma. Dal 61’ Seghetti 5,5 - Entra con voglia, ma sbatte contro il muro eretto da Kofler.

Matteo Andreoletti 4,5 - Un passo indietro preoccupante. La sua squadra è apparsa fragile, quasi "sorpresa" dall'intensità degli avversari e dalle condizioni del campo. Non è riuscito a trovare contromisure ai cross di Molina ed El Kaouakibi, lasciando i suoi difensori costantemente in balia degli eventi.